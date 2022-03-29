В России обнулят НДС для гостиниц. Что это значит для отелей Краснодарского края?

С конца апреля ставка НДС для гостиниц станет равна 0. Кому это пойдет на пользу?

Президент РФ Владимир Путин 26 марта подписал закон об обнулении НДС для отелей, гостиниц, хостелов и других мест размещения (Федеральный закон от 26.03.2022 № 67-ФЗ). Планируется, что новая антикризисная мера позволит поддержать на рынке доступную стоимость в соотношении цены и качества. Но ставка обнулится только 26 апреля. Что такое НДС? Это налог, который включен в стоимость товара или услуги. Именно его предприниматель отчисляет в бюджет страны. Процент туристического НДС в России составляет 20%, что считается одной из самых высоких ставок в мире. Процент туристического НДС в России составляет 20%, что считается одной из самых высоких ставок в мире. Эксперты считают, что это позволит владельцам отелей увеличить прибыль, а отечественный рынок туризма сделает более конкурентоспособным, привлечет инвесторов и повысит количество качественных отелей.

В Ростуризме пояснили, что ставка обнулится как для новых объектов, так и для уже существующих гостиниц и отелей. Для уже работающих гостиниц нулевая ставка НДС будет действовать до 30 июня 2027 года. Для новых объектов она будет действовать с момента открытия. Это позволит выйти на операционную безубыточность.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев отметил, что в Краснодарском крае 10,5 тыс. средств размещения. По его словам, сейчас, когда растет спрос на внутренний туризм, такая мера очень важна для региона. Как рассказал Юга.ру собственник мини-отеля «Южная Дача» в Геленджике Олег Козыров, это действенная мера поддержки, но не для всех. Нулевой ставкой могут воспользоваться крупные и сетевые отели, так как большинство гостевых домов и мини-отелей являются субъектами малого бизнеса. А если быть конкретнее, то индивидуальными предпринимателями, которые платят 6% от дохода. «На меня, как на индивидуального предпринимателя, ведущего деятельность сезонного мини-отеля, отмена НДС никак не повлияет. Я думаю, намного полезнее и действеннее было бы снижение коммерческих ставок по коммунальным платежам за электроэнергию, воду, газ, снижение налога на землю и недвижимость. Особенно при ведении бизнеса только в курортный сезон, когда в остальное время расходы есть, а деятельности — нет. А так это спасение не отрасли, а какого-то количества крупных отраслевых игроков. А предприниматели будут дальше думать, на чем сэкономить и как сократить расходы», — сказал Козыров. Также он рассказал, что в феврале прошлого года Госдума отклонила законопроект о снижении НДС с 20% до 7%. Тогда власти посчитали, что такая мера приведет к сокращению доходов бюджета. В финансово-экономическом обосновании проекта в прошлом году было сказано, что потери бюджета могли составить почти 8 млрд рублей.