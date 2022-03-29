Стоимость проезда в краснодарском общественном транспорте могут поднять уже в апреле
29 марта в администрации Краснодара сообщили, что перед повышением стоимости проезда в муниципальном общественном транспорте прокуратура проверит обоснованность этого решения
По словам чиновников, документ о необходимости повысить стоимость проезда до 35 рублей в муниципальных автобусах, трамваях и троллейбусах уже готов. Его проверили в администрации города, в ближайшее время проверят и в прокуратуре. При этом чиновники не нашли в деятельности КТТУ сверхнормативных затрат.
В администрации еще раз повторили тезисы, которые транслировались ранее. Повышение цен необходимо потому, что:
- запчасти и комплектующие серьезно выросли в цене;
- из КТТУ уволилось 455 сотрудников (25% штата), и теперь там наблюдается кадровый дефицит, если так дело пойдет и дальше, предприятие не сможет выполнять свои обязательства перед городом;
- заработная плата на предприятии слишком низкая;
- рост кредиторской задолженности (она может составить 250 млн рублей к концу года);
- простой 15 трамваев, 10 троллейбусов и 9 автобусов из-за недостатка персонала.
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«Новый тариф будет установлен соответствующим постановлением главы Краснодара. Сейчас готовят проект документа, после чего в установленном порядке его, а также заключение об экономическом обосновании, направят на антикоррупционную экспертизу в надзорные органы», — говорится в сообщении мэрии.
Если документ пройдет экспертизу, то уже во второй половине апреля стоимость проезда в муниципальном городском транспорте вырастет до 35 рублей.
Ранее Юга.ру писали, что 25 марта директор МУП «КТТУ» Александр Грачев рассказал о необходимости проиндексировать стоимость проезда. После этого в городских телеграм-каналах появился пост-голосование за публикацию экономического обоснования на портале мэрии города. В нем приняли участие более 4 тыс. человек. 95% участников опроса проголосовали «за» публикацию этого документа.