Стоимость проезда в краснодарском общественном транспорте могут поднять уже в апреле

29 марта в администрации Краснодара сообщили, что перед повышением стоимости проезда в муниципальном общественном транспорте прокуратура проверит обоснованность этого решения

По словам чиновников, документ о необходимости повысить стоимость проезда до 35 рублей в муниципальных автобусах, трамваях и троллейбусах уже готов. Его проверили в администрации города, в ближайшее время проверят и в прокуратуре. При этом чиновники не нашли в деятельности КТТУ сверхнормативных затрат.

В администрации еще раз повторили тезисы, которые транслировались ранее. Повышение цен необходимо потому, что:

«Новый тариф будет установлен соответствующим постановлением главы Краснодара. Сейчас готовят проект документа, после чего в установленном порядке его, а также заключение об экономическом обосновании, направят на антикоррупционную экспертизу в надзорные органы», — говорится в сообщении мэрии.

Если документ пройдет экспертизу, то уже во второй половине апреля стоимость проезда в муниципальном городском транспорте вырастет до 35 рублей.