Мэрия отчиталась о том, что предприниматели начали оформлять вывески по новым правилам. И вот как это выглядит

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

Предприниматели Краснодара должны оформлять вывески магазинов по новым правилам. Юга.ру посмотрели, как это выглядит по факту

Напомним, в январе в Краснодаре начали действовать новые правила оформления вывесок. Свод правил разработали в 2021 году, он вступил в силу в начале 2022 года.

Какие вывески установлены с нарушениями, решают в администрации округа. После этого предпринимателям направляют предписания, согласно которым вывески необходимо привести в порядок в течение 15 дней. Если это не сделано, то предписание отправляют повторно. Если в течение месяца ничего не меняется, вывеску демонтирует служба спасения.

Для реализации проекта выбрали пилотные улицы — Зиповскую, Красную от Офицерской до Северной и Ставропольскую. О первых результатах «по очистке от визуального мусора» в мэрии рассказали 29 марта. По данным пресс-службы, вывески переделали на 59 объектах.

Согласно методичке, требования к вывескам разнятся в зависимости от того, в какой зоне находится торговый объект: в границах исторического поселения или за их пределами. Также важно нахождение на магистральных въездных маршрутах или на территории города.

  • © Скриншот методички департамента архитектуры и градостроительства Краснодара
    © Скриншот методички департамента архитектуры и градостроительства Краснодара
  • © Скриншот методички департамента архитектуры и градостроительства Краснодара
    © Скриншот методички департамента архитектуры и градостроительства Краснодара

Среди общих требований к вывескам — расположение на одной горизонтальной оси и гармоничная композиция. Если на фасаде есть вывески разных организаций, то они должны быть выполнены в едином дизайне. Целый ряд отдельных требований есть и для информационных табличек.

Вот так в конце марта выглядит торговое здание на Зиповской, 9, оформленное по новым правилам:

  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

Глава Прикубанского округа Александр Журавлев рассказал, что часть владельцев магазинов «несерьезно» подошла к работе. С некоторыми предпринимателями провели встречи и они обязались привести вывески в порядок до 15 апреля.

В Центральном округе предписания выполнили около 30% собственников магазинов. В Западном округе 70% предпринимателей до конца апреля обязались выполнить требования.

На улице Ставропольской единому стилю соответствуют вывески на 40 объектах. Три владельца не стали выполнять требования, на них составили протоколы об административной ответственности.

  • © Скриншот презентации пресс-службы мэрии.
    © Скриншот презентации пресс-службы мэрии.
  • © Скриншот презентации пресс-службы мэрии.
    © Скриншот презентации пресс-службы мэрии.
  • © Скриншот презентации пресс-службы мэрии.
    © Скриншот презентации пресс-службы мэрии.

Юга.ру рассказывали, что в 2019 году в Краснодаре главный архитектор города представила строгие рекомендации по вывескам офисных, промышленных, многоквартирных и исторических зданий.

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