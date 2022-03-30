Мэрия отчиталась о том, что предприниматели начали оформлять вывески по новым правилам. И вот как это выглядит

Предприниматели Краснодара должны оформлять вывески магазинов по новым правилам. Юга.ру посмотрели, как это выглядит по факту

Напомним, в январе в Краснодаре начали действовать новые правила оформления вывесок. Свод правил разработали в 2021 году, он вступил в силу в начале 2022 года.

Какие вывески установлены с нарушениями, решают в администрации округа. После этого предпринимателям направляют предписания, согласно которым вывески необходимо привести в порядок в течение 15 дней. Если это не сделано, то предписание отправляют повторно. Если в течение месяца ничего не меняется, вывеску демонтирует служба спасения.

Для реализации проекта выбрали пилотные улицы — Зиповскую, Красную от Офицерской до Северной и Ставропольскую. О первых результатах «по очистке от визуального мусора» в мэрии рассказали 29 марта. По данным пресс-службы, вывески переделали на 59 объектах.

Согласно методичке, требования к вывескам разнятся в зависимости от того, в какой зоне находится торговый объект: в границах исторического поселения или за их пределами. Также важно нахождение на магистральных въездных маршрутах или на территории города.