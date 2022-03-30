Мэрия отчиталась о том, что предприниматели начали оформлять вывески по новым правилам. И вот как это выглядит
Предприниматели Краснодара должны оформлять вывески магазинов по новым правилам. Юга.ру посмотрели, как это выглядит по факту
Напомним, в январе в Краснодаре начали действовать новые правила оформления вывесок. Свод правил разработали в 2021 году, он вступил в силу в начале 2022 года.
Какие вывески установлены с нарушениями, решают в администрации округа. После этого предпринимателям направляют предписания, согласно которым вывески необходимо привести в порядок в течение 15 дней. Если это не сделано, то предписание отправляют повторно. Если в течение месяца ничего не меняется, вывеску демонтирует служба спасения.
Для реализации проекта выбрали пилотные улицы — Зиповскую, Красную от Офицерской до Северной и Ставропольскую. О первых результатах «по очистке от визуального мусора» в мэрии рассказали 29 марта. По данным пресс-службы, вывески переделали на 59 объектах.
Согласно методичке, требования к вывескам разнятся в зависимости от того, в какой зоне находится торговый объект: в границах исторического поселения или за их пределами. Также важно нахождение на магистральных въездных маршрутах или на территории города.
Среди общих требований к вывескам — расположение на одной горизонтальной оси и гармоничная композиция. Если на фасаде есть вывески разных организаций, то они должны быть выполнены в едином дизайне. Целый ряд отдельных требований есть и для информационных табличек.
Вот так в конце марта выглядит торговое здание на Зиповской, 9, оформленное по новым правилам:
Глава Прикубанского округа Александр Журавлев рассказал, что часть владельцев магазинов «несерьезно» подошла к работе. С некоторыми предпринимателями провели встречи и они обязались привести вывески в порядок до 15 апреля.
В Центральном округе предписания выполнили около 30% собственников магазинов. В Западном округе 70% предпринимателей до конца апреля обязались выполнить требования.
На улице Ставропольской единому стилю соответствуют вывески на 40 объектах. Три владельца не стали выполнять требования, на них составили протоколы об административной ответственности.
Юга.ру рассказывали, что в 2019 году в Краснодаре главный архитектор города представила строгие рекомендации по вывескам офисных, промышленных, многоквартирных и исторических зданий.