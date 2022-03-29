В Краснодаре впервые после пандемии торжественно запустят фонтаны

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

В Краснодаре начали профилактические работы для запуска фонтанов

В Краснодаре 29 апреля включат все городские фонтаны. Впервые с начала пандемии запуск пройдет в праздничной обстановке, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Чтобы их включить, необходимо провести комплекс профилактических работ. Специалисты реконсервируют и проверят системы подачи и фильтрации воды, заменят необходимое оборудование, выполнят санитарную обработку чаш, установят вентиляторы. Перед запуском пройдет тестовое испытание оборудования.

В городе заработают следующие фонтаны:

  • самый большой светомузыкальный на Главной городской площади;
  • на Казачьей площади перед Законодательным собранием Краснодарского края;
  • в Чистяковской роще;
  • в парке 30-летия Победы;
  • в парке «Солнечный Остров»;
  • в парке «Городской сад»;
  • на территории сквера Дружбы народов;
  • в сквере им. маршала Жукова (напротив администрации Краснодарского края);
  • в сквере «Фестивальном» (на пересечении ул.им. Атарбекова и им. Тургенева);
  • в сквере им. Л.Гатова (возле Дворца искусств КМТО «Премьера»);
  • перед Домом книги (на пересечении ул. Красной и ул. Гимназической);
  • на бульваре Платановом в Юбилейном микрорайоне;
  • у Александровской арки (на пересечении ул. Красной и ул. им. Бабушкина).

Завершится сезон в конце октября — начале ноября. Как писали Юга.ру, в 2021 году фонтаны Краснодара запустили 24 апреля.

Краснодар фонтаны

Новости

В мэрии Краснодара пообещали доделать дорогу к товариществу «Градостроитель» до конца сентября
В Краснодаре пройдет фестиваль фильмов Андрея Тарковского
В Краснодаре впервые после пандемии торжественно запустят фонтаны
Горнолыжный сезон в горах Сочи продлится до середины мая. Но не везде
В Сочи мужчина сбил насмерть двухлетнюю девочку. Ему дали 2,5 года колонии-поселения
«Новая газета» приостановила работу редакции. Сайт и все уже вышедшие материалы издания доступны читателям

Лента новостей

Реклама на сайте