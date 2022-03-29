В Краснодаре впервые после пандемии торжественно запустят фонтаны
В Краснодаре начали профилактические работы для запуска фонтанов
В Краснодаре 29 апреля включат все городские фонтаны. Впервые с начала пандемии запуск пройдет в праздничной обстановке, сообщили в пресс-службе мэрии города.
Чтобы их включить, необходимо провести комплекс профилактических работ. Специалисты реконсервируют и проверят системы подачи и фильтрации воды, заменят необходимое оборудование, выполнят санитарную обработку чаш, установят вентиляторы. Перед запуском пройдет тестовое испытание оборудования.
В городе заработают следующие фонтаны:
- самый большой светомузыкальный на Главной городской площади;
- на Казачьей площади перед Законодательным собранием Краснодарского края;
- в Чистяковской роще;
- в парке 30-летия Победы;
- в парке «Солнечный Остров»;
- в парке «Городской сад»;
- на территории сквера Дружбы народов;
- в сквере им. маршала Жукова (напротив администрации Краснодарского края);
- в сквере «Фестивальном» (на пересечении ул.им. Атарбекова и им. Тургенева);
- в сквере им. Л.Гатова (возле Дворца искусств КМТО «Премьера»);
- перед Домом книги (на пересечении ул. Красной и ул. Гимназической);
- на бульваре Платановом в Юбилейном микрорайоне;
- у Александровской арки (на пересечении ул. Красной и ул. им. Бабушкина).
Завершится сезон в конце октября — начале ноября. Как писали Юга.ру, в 2021 году фонтаны Краснодара запустили 24 апреля.
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