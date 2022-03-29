В Краснодаре впервые после пандемии торжественно запустят фонтаны

В Краснодаре начали профилактические работы для запуска фонтанов

В Краснодаре 29 апреля включат все городские фонтаны. Впервые с начала пандемии запуск пройдет в праздничной обстановке, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Чтобы их включить, необходимо провести комплекс профилактических работ. Специалисты реконсервируют и проверят системы подачи и фильтрации воды, заменят необходимое оборудование, выполнят санитарную обработку чаш, установят вентиляторы. Перед запуском пройдет тестовое испытание оборудования.

В городе заработают следующие фонтаны:

самый большой светомузыкальный на Главной городской площади;

на Казачьей площади перед Законодательным собранием Краснодарского края;

в Чистяковской роще;

в парке 30-летия Победы;

в парке «Солнечный Остров»;

в парке «Городской сад»;

на территории сквера Дружбы народов;

в сквере им. маршала Жукова (напротив администрации Краснодарского края);

в сквере «Фестивальном» (на пересечении ул.им. Атарбекова и им. Тургенева);

в сквере им. Л.Гатова (возле Дворца искусств КМТО «Премьера»);

перед Домом книги (на пересечении ул. Красной и ул. Гимназической);

на бульваре Платановом в Юбилейном микрорайоне;

у Александровской арки (на пересечении ул. Красной и ул. им. Бабушкина).

Завершится сезон в конце октября — начале ноября. Как писали Юга.ру, в 2021 году фонтаны Краснодара запустили 24 апреля.