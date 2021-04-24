В Краснодаре ближе к вечеру включат фонтаны

В Краснодаре 24 апреля запустят 12 фонтанов в парках, на площадях и в микрорайонах

Сегодня в краевом центре откроют сезон фонтанов, сообщили утром 24 апреля в пресс-службе мэрии города. Самый масштабный плоскостной светомузыкальный фонтан — на Главной городской площади — включат после завершения парада казаков. Напомним, из-за парада в центре города ограничили движение и отменили одну из ярмарок — на улице Буденного между Красной и Рашпилевской.

Ближе к вечеру заработают еще 11 фонтанов: в Чистяковской Роще;

в парке 30-летия Победы;

в парке «Солнечный Остров»;

в сквере Дружбы народов;

на Казачьей площади возле здания ЗСК;

в сквере Жукова;

возле Дома книги на пересечении улиц Красной и Гимназической;

у Александровской арки на пересечении улиц Красной и Бабушкина;

на Бульваре Платановом в Юбилейном микрорайоне;

в сквере «Фестивальном» на пересечении улиц Атарбекова и Тургенева;

в сквере Гатова. Фонтан в Городском саду запустят в понедельник 26 апреля.

Читайте также: Как устроен изнутри фонтан на Главной городской площади