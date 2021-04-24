В Краснодаре ближе к вечеру включат фонтаны

Краснодарский край

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В Краснодаре 24 апреля запустят 12 фонтанов в парках, на площадях и в микрорайонах

Сегодня в краевом центре откроют сезон фонтанов, сообщили утром 24 апреля в пресс-службе мэрии города. Самый масштабный плоскостной светомузыкальный фонтан — на Главной городской площади — включат после завершения парада казаков. Напомним, из-за парада в центре города ограничили движение и отменили одну из ярмарок — на улице Буденного между Красной и Рашпилевской.

Ближе к вечеру заработают еще 11 фонтанов:

  • в Чистяковской Роще;
  • в парке 30-летия Победы;
  • в парке «Солнечный Остров»;
  • в сквере Дружбы народов;
  • на Казачьей площади возле здания ЗСК;
  • в сквере Жукова;
  • возле Дома книги на пересечении улиц Красной и Гимназической;
  • у Александровской арки на пересечении улиц Красной и Бабушкина;
  • на Бульваре Платановом в Юбилейном микрорайоне;
  • в сквере «Фестивальном» на пересечении улиц Атарбекова и Тургенева;
  • в сквере Гатова.

Фонтан в Городском саду запустят в понедельник 26 апреля.

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Завершится сезон фонтанов в конце октября — начале ноября. Как писали Юга.ру, в 2020 году из-за пандемии коронавируса городские фонтаны заработали только 12 июня, в День России. В начале ноября фонтаны отключили на зиму.

Краснодар Парки фонтаны

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