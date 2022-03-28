Армянская авиакомпания начала регулярные рейсы из Еревана в Сочи и обратно
27 марта авиакомпания Flyone Armenia начала выполнять рейсы между Сочи и Ереваном
Flyone Armenia запустила авиасообщение между Сочи и Ереваном с 27 марта. Рейсы выполняются четыре раза в неделю — по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Самолеты будут летать в Ереван и обратно в Сочи, сообщает ТАСС.
Ранее Юга.ру писали, что аэропорт Сочи расширил полетную программу по зарубежным направлениям. Самолеты летают в Ереван, Египет, Израиль, Турцию, Узбекистан и Казахстан. Для этих маршрутов в Сочи будут базироваться шесть самолетов отечественного производства Sukhoi Superjet 100.
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Напомним, что с начала «спецоперации» в Украине» на Кубани закрыты все аэропорты, кроме сочинского. Запрет на полеты продлили уже в пятый раз. Сейчас он действует до 3:45 1 апреля.