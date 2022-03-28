Замначальника ОВД Сочи отстранили от работы из-за подозрений в получении взяток

В Сочи замначальника ОВД подозревают в получении взяток с подчиненных

Подполковника ОВД Сочи подозревают в получении взяток с сотрудников отдела. В городских пабликах писали, что мужчина получил 60 тыс. рублей за проведение аттестации и назначение сотрудников.

В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили Юга.ру, что оперативники главка начали проверку в отношении замначальника сочинского ОВД по факту превышения должностных полномочий.

Сейчас сотрудник задержан и отстранен от работы. Если факт взяточничества подтвердится, то подполковник понесет уголовное наказание и будет уволен из органов. Его руководители понесли дисциплинарную ответственность.

Как писали Юга.ру, в Сочи будут судить бывшего полицейского, который получил более 8 млн рублей в виде взяток от директора строительной фирмы. Еще один полицейский из Сочи получил восемь лет колонии за вымогательство 300 тыс. рублей.