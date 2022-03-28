В Тбилисском районе газифицировали хутор Песчаный

Краснодарский край

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  • © Фото Татьяны Давидчик
    © Фото Татьяны Давидчик

25 марта в Песчаном сельском поселении завершился первый этап газификации

В хуторе Песчаном проложено свыше 13 км газопровода, выполнена установка ШРП, возможность подключения получили более 1 тыс. человек.

Многие уже подключились к системе. 25 марта 2022 года глава района Евгений Ильин и председатель совета муниципального образования Тбилисского района Александр Савченко побывали в гостях у ветерана Николая Яковенко.

  • © Фото Татьяны Давидчик
    © Фото Татьяны Давидчик
  • © Фото Татьяны Давидчик
    © Фото Татьяны Давидчик
  • © Фото Татьяны Давидчик
    © Фото Татьяны Давидчик

Работы по газификации хутора велись по государственной программе Краснодарского края «Развитие топливно-энергетического комплекса». Всего на эти цели выделено более 20,5 млн рублей из краевого и районного бюджетов.

Строительство газопровода — это поручение губернатора края Вениамина Кондратьева, которое он озвучил на встрече с жителями.

В настоящее время ведутся работы по проектированию второго этапа строительства газопровода в Песчаном поселении.

Как сообщали ранее Юга.ру, в станице Тбилисской приступили к капитальному ремонту клуба.

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