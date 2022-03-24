В станице Тбилисской приступили к капитальному ремонту клуба
В станице Тбилисской начат капитальный ремонт клуба поселка Сахарного завода
23 марта 2022 года ход работ осмотрели глава Тбилисского района Евгений Ильин и глава Тбилисского поселения Алексей Стойкин.
В здании проведут внутренние отделочные работы, отремонтируют полы, потолки, обновят двери и фасад. Ранее здесь заменили крышу, отопление и окна. Учреждение посещает более 100 детей.
Работы проводятся по национальному проекту «Культура».
Как сообщали ранее Юга.ру, Тбилисский район отчитался о работе за 2021 год.
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