В станице Тбилисской приступили к капитальному ремонту клуба

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Ксении Волобуевой
    © Фото Ксении Волобуевой

В станице Тбилисской начат капитальный ремонт клуба поселка Сахарного завода

23 марта 2022 года ход работ осмотрели глава Тбилисского района Евгений Ильин и глава Тбилисского поселения Алексей Стойкин.

В здании проведут внутренние отделочные работы, отремонтируют полы, потолки, обновят двери и фасад. Ранее здесь заменили крышу, отопление и окна. Учреждение посещает более 100 детей.

  • © Фото Ксении Волобуевой
    © Фото Ксении Волобуевой

Работы проводятся по национальному проекту «Культура».

Как сообщали ранее Юга.ру, Тбилисский район отчитался о работе за 2021 год.

Благоустройство Капремонт Тбилисский район

Новости

Власти Краснодара выделили 20 млн рублей на благоустройство Тропы здоровья на Затоне
В России ввели новый ГОСТ. Теперь «Краснодарский чай» должен быть краснодарским хотя бы наполовину
Улицу Красную в Краснодаре снова не будут делать пешеходной на выходные. Она была открыта для гуляний один уикенд
На Кубани прокуратура прекратила полномочия трех депутатов из-за сокрытия 21 млн рублей
В Краснодаре с 26 марта изменят два автобусных маршрута
Кубанские аэропорты будут закрыты еще дольше

Лента новостей

Сказать «прощай» всем мечтам
Сегодня, 14:36
Сказать «прощай» всем мечтам
Краснодарцы о том, как покинули Россию после 24 февраля 2022 года
«Мне не нравятся все эти трущобы»
Вчера, 16:06
«Мне не нравятся все эти трущобы»
Интервью с новым главным архитектором Краснодара
«Настоящей доброты станет больше. Потому что зла и так слишком много»
22 марта, 16:21
«Настоящей доброты станет больше. Потому что зла и так слишком много»
Интервью с Ниной Шилоносовой о будущем кубанских СМИ

Реклама на сайте