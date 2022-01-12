Сочинский «Водоканал» заплатит 83,5 млн рублей за загрязнение рек

Росприроднадзор взыскал с МУП Сочи «Водоканал» многомиллионный штраф за негативное воздействие на окружающую среду

В Росприроднадзоре сообщили о взыскании с МУП Сочи «Водоканал» задолженности на 83,4 млн рублей. «Решением Арбитражного суда Краснодарского края оставлено без изменения постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.12.2021 о взыскании по иску Южного межрегионального управления Росприроднадзора с МУП Сочи «Водоканал» задолженности по плате за негативное воздействие на окружающую среду в размере 83 млн 451 тыс. 936 рублей», — говорится в сообщении ведомства.

В Роспотребнадзоре уточнили, что в 2019 сочинский «Водоканал» недоплатил большую часть суммы за сбросы загрязняющих веществ в реки. Общая сумма требований составила 92 млн 745 тыс. 976 рублей. Предприятие заплатило лишь 9 млн 294 тыс. 39 рублей.