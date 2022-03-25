В Краснодаре не будет «Тотального диктанта» в 2022 году. Мы поговорили с бывшим организатором и узнали почему

«Тотальный диктант» в Краснодаре в 2022 году не состоится. Информация о площадке пропала с сайта акции, экс-организатор прошлого диктанта Алена Чавычалова рассказала Юга.ру, почему так вышло

Просветительская акция «Тотальный диктант» ежегодно проходит во многих городах страны. Это общественный проект, который проводится силами волонтеров и активистов. Как стало известно Юга.ру, в 2022 году в Краснодарском крае не будут проводить «Тотальный диктант». Информация о мероприятии пропала (или не была опубликована) с официального сайта акции, а городов Краснодарского края нет в списке площадок для проведения диктанта. В прошлом году «Тотальный диктант» собрал более 1 тыс. участников, он проходил в Краснодаре и Усть-Лабинске. В списке чтецов значились журналисты, телеведущие, писатели, педагоги и другие известные персоны Кубани, в том числе, бывший главный архитектор Краснодара Наталья Машталир и бывший вице-мэр города Антон Смертин.

Журналист Юга.ру решил связаться с бывшим организатором события Аленой Чавычаловой, чтобы выяснить причину отмены «Тотального диктанта». Оказалось, для мероприятия не нашли организаторов. По словам Алены, она, как организатор, в прошлом году столкнулась сразу с несколькими проблемами: негативная реакция со стороны общественности и финансовые трудности. Например, в прошлый раз организаторам не хватило денег, чтобы наградить отличников диктанта. Они получили электронные сертификаты, но полноценной церемонии не проводилось. А общественность неоднозначно оценила акцию.

«Мы делали этот проект на профессиональном уровне — это три месяца жизни и работы, более тысячи участников. Сейчас у меня точно нет такой возможности и средств. «Тотальный Диктант» — целое событие — его трудно и затратно организовать. В прошлом году была яркая реакция от общественности на «Тотальный диктант», мол, это государственная акция, вы все (организаторы) должны все делать, все предоставлять, все должны — очень эмоциональные требования людей. Был даже негатив. Меня это обескуражило. Дело в том, что это частная инициатива. Она не приносит много денег, да и не ради заработка это все делалось. Проект реализован руками волонтеров и активистов. Я понимаю, почему это происходит. С ростом проекта увеличивается и аудитория. Появляются разные мнения, это нормально. Плюс ковидная ситуация тогда была. Про нынешние события я вообще молчу. Мне нравится этот проект, русский язык, авторы текстов. В прошлом году я подумала, что в следующем, если будет время, возьмусь. Если нет, то не буду этим заниматься. Собственно говоря, так и вышло. Да и нервы надо поберечь», — рассказала Алена Чавычалова.