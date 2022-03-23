26 марта в Краснодаре состоится второй инклюзивный фестиваль «неПросто искусство». На сцену выйдут дети с аутизмом, ДЦП и синдромом Дауна

26 марта в Краснодаре пройдет инклюзивный фестиваль «неПРОСТО ИСКУССТВО». Там выступят танцевальные, вокальные и театральные коллективы, а в постановках будут участвовать дети и и подростки с особыми потребностями: среди них люди с расстройством аутистического спектра (РАС), синдромом Дауна, ДЦП и другими нарушениями.

Например, актеры инклюзивной театральной студии «Лестница» собираются показать миниатюру «Даровой конь» по рассказу Надежды Тэффи.

«Жизнь человека с особенностями развития отличается от жизни нормотипичного, это факт. Задача таких мероприятий — показать, что эта жизнь не лучше и не хуже, просто отличается. И нам очень важно понимать друг друга», — поделилась мама одного из участников фестиваля Наталья.

Фестиваль проведет краснодарская благотворительная организация «Добрый-Юг». В прошлый раз он проходил в 2019 году.

«Мы не впервые устраиваем подобное мероприятие. Такие события всегда имеют хороший отклик у зрителей. Наше общество становится добрее и толерантнее, а мы с коллегами рады, что помогаем этого добиться», — подчеркнула руководительница «Доброго-Юга» Дана Руднева.