В Краснодаре пройдет инклюзивный фестиваль «неПРОСТО ИСКУССТВО»
26 марта в Краснодаре состоится второй инклюзивный фестиваль «неПросто искусство». На сцену выйдут дети с аутизмом, ДЦП и синдромом Дауна
26 марта в Краснодаре пройдет инклюзивный фестиваль «неПРОСТО ИСКУССТВО». Там выступят танцевальные, вокальные и театральные коллективы, а в постановках будут участвовать дети и и подростки с особыми потребностями: среди них люди с расстройством аутистического спектра (РАС), синдромом Дауна, ДЦП и другими нарушениями.
Например, актеры инклюзивной театральной студии «Лестница» собираются показать миниатюру «Даровой конь» по рассказу Надежды Тэффи.
«Жизнь человека с особенностями развития отличается от жизни нормотипичного, это факт. Задача таких мероприятий — показать, что эта жизнь не лучше и не хуже, просто отличается. И нам очень важно понимать друг друга», — поделилась мама одного из участников фестиваля Наталья.
Фестиваль проведет краснодарская благотворительная организация «Добрый-Юг». В прошлый раз он проходил в 2019 году.
«Мы не впервые устраиваем подобное мероприятие. Такие события всегда имеют хороший отклик у зрителей. Наше общество становится добрее и толерантнее, а мы с коллегами рады, что помогаем этого добиться», — подчеркнула руководительница «Доброго-Юга» Дана Руднева.
«Здесь друзья. И работа»:
Кроме выступлений, на фестивале устроят интерактивную выставку: гости вместе сделают облако, наполненное бабочками. Керамических бабочек создавали краснодарцы по собственному дизайну на мастер-классах «Доброго-Юга».
«Мы покажем, что у искусства нет языка, национальности и социального положения. Что красоту может создать и понять каждый из нас», — сказала Руднева.
Фестиваль пройдет 26 марта в 16:00 на улице Красной, 135 (концертный зал КубГТУ). Вход свободный.
Напомним, недавно другая благотворительная организация Краснодара «Открытая среда» запустила благотворительный мерч в поддержку подопечных с РАС. Ранее Юга.ру объясняли, что не так с инициативами местных чиновников по развитию инклюзивной среды.