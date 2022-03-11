Губернатор Кубани объяснил отсутствие сахара в некоторых магазинах края. Фото полупустых полок в магазинах

11 марта в администрации края сообщили, что большие объемы сахара находятся на складах и не поступают в магазины. Губернатор обратился в ФАС и потребовал проверить цены

Пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила, что губернатор Кубани Вениамин Кондратьев обратился в Федеральную антимонопольную служба с требованием проверить обоснованность завышения цен на сахар в регионе. По его словам, запасов продукции в крае достаточно, но ее большой объем находится на складах.

«По моим данным, поставщики завышают стоимость, поэтому сахар остается на складах. Из-за резкого роста спроса увеличились цены и на полках магазинов», — сказал губернатор.