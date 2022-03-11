Губернатор Кубани объяснил отсутствие сахара в некоторых магазинах края. Фото полупустых полок в магазинах
11 марта в администрации края сообщили, что большие объемы сахара находятся на складах и не поступают в магазины. Губернатор обратился в ФАС и потребовал проверить цены
Пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила, что губернатор Кубани Вениамин Кондратьев обратился в Федеральную антимонопольную служба с требованием проверить обоснованность завышения цен на сахар в регионе. По его словам, запасов продукции в крае достаточно, но ее большой объем находится на складах.
«По моим данным, поставщики завышают стоимость, поэтому сахар остается на складах. Из-за резкого роста спроса увеличились цены и на полках магазинов», — сказал губернатор.
Сколько будет длиться проверка и как долго сахар будет оставаться на складах, не уточняется.
Кондратьев добавил, что Краснодарский край является главным производителем сахара в России, в регионе находится 14 сахарных заводов.
Журналистка Юга.ру пошла в ближайшие супермаркеты, чтобы проверить наличие продукции. Помимо сахара с полок пропали некоторые марки макарон, соли, муки. Сотрудники торговых сетей рассказали журналистке, что товар есть, но он находится на складе.
Отметим, что ситуация с отсутствием некоторых позиций имеет локальный характер. В соседних магазинах есть отсутствующие товары.