На федеральной трассе под Сочи на полтора года введут реверсивное движение
С 24 апреля и почти до конца 2023 года на участке трассы под Сочи введут реверсивное движение
На участке трассы А-147 между селом Детляжка и поселком Дагомыс с 24 апреля и до ноября 2023 года введут реверсивное движение. Ограничение будет действовать на отрезке км 143+000 — км 158+000.
В пресс-службе Упрдор «Черномомрье» сказали, что с началом курортного сезона работы и реверс будут организованы с учетом трафика и преимущественно ночью. За все время ремонта планируют заменить дорожное покрытие, прикромочные лотки и другие водоотводные конструкции.
Как писали Юга.ру, на участке трассы А-147 в районе Дагомыса на км 168 + 700 — 168+900 до 31 марта будут перекрывать дорогу в ночное время. Это связано с ремонтом дороги после оползня.