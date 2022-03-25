На федеральной трассе под Сочи на полтора года введут реверсивное движение

С 24 апреля и почти до конца 2023 года на участке трассы под Сочи введут реверсивное движение

На участке трассы А-147 между селом Детляжка и поселком Дагомыс с 24 апреля и до ноября 2023 года введут реверсивное движение. Ограничение будет действовать на отрезке км 143+000 — км 158+000.

В пресс-службе Упрдор «Черномомрье» сказали, что с началом курортного сезона работы и реверс будут организованы с учетом трафика и преимущественно ночью. За все время ремонта планируют заменить дорожное покрытие, прикромочные лотки и другие водоотводные конструкции.