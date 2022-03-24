Участок трассы в районе Сочи будут перекрывать по ночам

На участке трассы А-147 Джубга — границу с Абхазией в районе Дагомыса на км 168 + 700 — 168+900 до 31 марта будут перекрывать дорогу в ночное время. На этом участке в районе поворота в Сергей-Поле ранее сошел оползень до 200 метров.

Напомним, утром 5 октября после дождя мощный оползень сошел по склону на Мамайском перевале. После этого на сотню метров по склону сполз участок земли, утащив с собой часть коттеджного поселка «Горная поляна». Пострадали около 20 домов.

Трассу будут перекрывать с 23:00 до 5:00. В другое время проехать по трассе можно будет в прежнем режиме, по одной полосе в каждую сторону, сообщили в пресс-службу Упрдор «Черноморье».