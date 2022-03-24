Участок трассы в районе Сочи будут перекрывать по ночам
До 31 марта в районе Дагомыса будут перекрывать дорогу из-за ремонта
На участке трассы А-147 Джубга — границу с Абхазией в районе Дагомыса на км 168 + 700 — 168+900 до 31 марта будут перекрывать дорогу в ночное время. На этом участке в районе поворота в Сергей-Поле ранее сошел оползень до 200 метров.
Напомним, утром 5 октября после дождя мощный оползень сошел по склону на Мамайском перевале. После этого на сотню метров по склону сполз участок земли, утащив с собой часть коттеджного поселка «Горная поляна». Пострадали около 20 домов.
Трассу будут перекрывать с 23:00 до 5:00. В другое время проехать по трассе можно будет в прежнем режиме, по одной полосе в каждую сторону, сообщили в пресс-службу Упрдор «Черноморье».
Как писали Юга.ру, в районе Геленджика на 1503-1506 км трассы М-4 «Дон» к началу курортного сезона обещают открыть новую развязку. Сейчас там строят автодорогу с транспортными развязками и разворотной петлей для связи разобщенных территорий.