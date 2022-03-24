В Новороссийске запретили строить новые многоэтажки. Но не все и не всем
Гордума Новороссийска приняла решение ограничить выдачу новых разрешений на строительство МКД в городе. Строить жилье там будут только по договорам о комплексном развитии территорий
24 марта пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила о введении моратория на строительство новых многоэтажек в Новороссийске. Причины: множество нарушений при выдаче документов на строительство, хаотичная застройка и разработка нового генерального плана города.
На период действия моратория дома там будут строить только в рамках договоров о комплексном развитии территорий, где прописаны все обязанности застройщика и точные сроки строительства каждого социального объекта.
По словам чиновников, мораторий «не коснется выдачи уведомлений о планируемом строительстве или реконструкции индивидуального жилого или садового дома, выдачи разрешений на реконструкцию существующих объектов капитального строительства жилого назначения без увеличения их этажности, строительства жилья за счет бюджетных средств».
Ранее Юга.ру писали, что в ноябре 2021 года Вениамин Кондратьев приехал в Новороссийск и нашел там гетто. Во время поездки он отказался верить, что «это современный Новороссийск». Потом губернатор поругал за массовые нарушения в застройке Новороссийска местных чиновников, а не застройщиков.
«Застройщики действуют в рамках выданных разрешений, поэтому, в первую очередь, вопрос к тем, кто их согласовывал», — сказал тогда губернатор.
Напомним, что мораторий на строительство многоэтажных домов сейчас действуетв Сочи. До принятия нового генплана там запрещено строительство жилых объектов.