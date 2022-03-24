В Новороссийске запретили строить новые многоэтажки. Но не все и не всем

Гордума Новороссийска приняла решение ограничить выдачу новых разрешений на строительство МКД в городе. Строить жилье там будут только по договорам о комплексном развитии территорий

24 марта пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила о введении моратория на строительство новых многоэтажек в Новороссийске. Причины: множество нарушений при выдаче документов на строительство, хаотичная застройка и разработка нового генерального плана города.

На период действия моратория дома там будут строить только в рамках договоров о комплексном развитии территорий, где прописаны все обязанности застройщика и точные сроки строительства каждого социального объекта.

По словам чиновников, мораторий «не коснется выдачи уведомлений о планируемом строительстве или реконструкции индивидуального жилого или садового дома, выдачи разрешений на реконструкцию существующих объектов капитального строительства жилого назначения без увеличения их этажности, строительства жилья за счет бюджетных средств».