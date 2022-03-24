В Новороссийске запретили строить новые многоэтажки. Но не все и не всем

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Гордума Новороссийска приняла решение ограничить выдачу новых разрешений на строительство МКД в городе. Строить жилье там будут только по договорам о комплексном развитии территорий

24 марта пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила о введении моратория на строительство новых многоэтажек в Новороссийске. Причины: множество нарушений при выдаче документов на строительство, хаотичная застройка и разработка нового генерального плана города.

На период действия моратория дома там будут строить только в рамках договоров о комплексном развитии территорий, где прописаны все обязанности застройщика и точные сроки строительства каждого социального объекта.

По словам чиновников, мораторий «не коснется выдачи уведомлений о планируемом строительстве или реконструкции индивидуального жилого или садового дома, выдачи разрешений на реконструкцию существующих объектов капитального строительства жилого назначения без увеличения их этажности, строительства жилья за счет бюджетных средств».

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Ранее Юга.ру писали, что в ноябре 2021 года Вениамин Кондратьев приехал в Новороссийск и нашел там гетто. Во время поездки он отказался верить, что «это современный Новороссийск». Потом губернатор поругал за массовые нарушения в застройке Новороссийска местных чиновников, а не застройщиков.

«Застройщики действуют в рамках выданных разрешений, поэтому, в первую очередь, вопрос к тем, кто их согласовывал», — сказал тогда губернатор.

Напомним, что мораторий на строительство многоэтажных домов сейчас действуетв Сочи. До принятия нового генплана там запрещено строительство жилых объектов.

Новороссийск Строительство Чиновники

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