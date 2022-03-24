Глава Адыгеи провел встречу с руководителем «Агрокомплекса»
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов обсудил экономические вопросы с гендиректором АО «Агрокомплекс» им. Н. Ткачева Евгением Хворостиной
Во встрече также приняли участие и.о. премьер-министра республики Анзаур Керашев и министр сельского хозяйства Анзаур Куанов.
Евгений Хворостина заверил, что компания готова к сотрудничеству. Уже сформирован список продуктов питания, которые будут представлены среди ярмарочной продукции республики. Было отмечено, что цены на ряд товаров удалось сделать ниже оптовых.
Глава республики отметил важность максимального сохранения цен и пресечения попадания ярмарочного ассортимента в руки перекупщиков.
В завершение встречи Мурат Кумпилов поручил минсельхозу Адыгеи учесть спектр продуктов питания компании «Агрокомплекс» в ходе организации ярмарок выходного дня в Майкопе и поселках Яблоновский и Энем.
В этот же день подобные встречи руководитель региона провел с директором «Ханской птицефабрики» Хаджимусом Биржевым и гендиректором «АНТЦ РИС» Хазретом Хурумом. Предприятия производят мясо птицы и рис — эта продукция входит в перечень социально значимых продуктов питания.
Руководители предприятий поддержали инициативу Кумпилова по сдерживанию цен и выразили готовность продавать товары на муниципальных ярмарках без торговых надбавок.
Как сообщали ранее Юга.ру, глава Адыгеи провел совещание по программе капремонта школ.