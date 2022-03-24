Глава Адыгеи провел встречу с руководителем «Агрокомплекса»

Во встрече также приняли участие и.о. премьер-министра республики Анзаур Керашев и министр сельского хозяйства Анзаур Куанов.



Евгений Хворостина заверил, что компания готова к сотрудничеству. Уже сформирован список продуктов питания, которые будут представлены среди ярмарочной продукции республики. Было отмечено, что цены на ряд товаров удалось сделать ниже оптовых.



Глава республики отметил важность максимального сохранения цен и пресечения попадания ярмарочного ассортимента в руки перекупщиков.



В завершение встречи Мурат Кумпилов поручил минсельхозу Адыгеи учесть спектр продуктов питания компании «Агрокомплекс» в ходе организации ярмарок выходного дня в Майкопе и поселках Яблоновский и Энем.