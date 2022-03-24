Глава Адыгеи провел встречу с руководителем «Агрокомплекса»

Адыгея

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  • © Фото Алексея Гусева
    © Фото Алексея Гусева

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов обсудил экономические вопросы с гендиректором АО «Агрокомплекс» им. Н. Ткачева Евгением Хворостиной

Во встрече также приняли участие и.о. премьер-министра республики Анзаур Керашев и министр сельского хозяйства Анзаур Куанов.

Евгений Хворостина заверил, что компания готова к сотрудничеству. Уже сформирован список продуктов питания, которые будут представлены среди ярмарочной продукции республики. Было отмечено, что цены на ряд товаров удалось сделать ниже оптовых.

Глава республики отметил важность максимального сохранения цен и пресечения попадания ярмарочного ассортимента в руки перекупщиков.

В завершение встречи Мурат Кумпилов поручил минсельхозу Адыгеи учесть спектр продуктов питания компании «Агрокомплекс» в ходе организации ярмарок выходного дня в Майкопе и поселках Яблоновский и Энем.

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В этот же день подобные встречи руководитель региона провел с директором «Ханской птицефабрики» Хаджимусом Биржевым и гендиректором «АНТЦ РИС» Хазретом Хурумом. Предприятия производят мясо птицы и рис — эта продукция входит в перечень социально значимых продуктов питания.

Руководители предприятий поддержали инициативу Кумпилова по сдерживанию цен и выразили готовность продавать товары на муниципальных ярмарках без торговых надбавок.

Как сообщали ранее Юга.ру, глава Адыгеи провел совещание по программе капремонта школ.

«Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева» Агрокомплекс Мурат Кумпилов Продукты питания Сельское хозяйство Экономика

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