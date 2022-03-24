Глава Адыгеи провел заседание по мониторингу отраслей экономики

Адыгея

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  • © Фото Алексея Гусева
    © Фото Алексея Гусева

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел заседание оперативного штаба по мониторингу базовых отраслей экономики республики

Глава Адыгеи поручил центрам занятости активизировать свою деятельность по трудоустройству безработных, их переобучению с учетом существующих вакансий на предприятиях республики.

«Что касается ценообразования — в регионе ведется постоянный контроль за соблюдением допустимой наценки на продукты и товары первой необходимости, мониторинг товарного запаса. Увеличено число ярмарок выходного дня, где товары будут продаваться по отпускным ценам. Люди почувствуют разницу в цене. Для этого точечно работаем с каждым производителем. В целом ярмарки — это самая быстрая мера, которая способствуют оживлению потребительского спроса и помогает людям», — отметил глава республики.

Кумпилов также подчеркнул, что на контроле реализация проектов, включая создание индустриального парка и туристских комплексов.

«Важно использовать все принятые механизмы поддержки для стабильной работы экономики, продолжить комплексное развитие территорий, формирование инвестиционных площадок. Мы выполним все социальные обязательства. Будем поддерживать эффективные инициативы и проекты», — заявил Кумпилов.

Как сообщали ранее Юга.ру, в Майкопе после капремонта открыли Пушкинский народный дом.

Мурат Кумпилов Экономика

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