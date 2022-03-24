Глава Адыгеи провел заседание по мониторингу отраслей экономики
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел заседание оперативного штаба по мониторингу базовых отраслей экономики республики
Глава Адыгеи поручил центрам занятости активизировать свою деятельность по трудоустройству безработных, их переобучению с учетом существующих вакансий на предприятиях республики.
«Что касается ценообразования — в регионе ведется постоянный контроль за соблюдением допустимой наценки на продукты и товары первой необходимости, мониторинг товарного запаса. Увеличено число ярмарок выходного дня, где товары будут продаваться по отпускным ценам. Люди почувствуют разницу в цене. Для этого точечно работаем с каждым производителем. В целом ярмарки — это самая быстрая мера, которая способствуют оживлению потребительского спроса и помогает людям», — отметил глава республики.
Кумпилов также подчеркнул, что на контроле реализация проектов, включая создание индустриального парка и туристских комплексов.
«Важно использовать все принятые механизмы поддержки для стабильной работы экономики, продолжить комплексное развитие территорий, формирование инвестиционных площадок. Мы выполним все социальные обязательства. Будем поддерживать эффективные инициативы и проекты», — заявил Кумпилов.
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