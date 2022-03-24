Роскомнадзор заблокировал в России сервис News.Google

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

23 марта в России по требованию прокуратуры ограничили доступ к информационному сервису News.Google

Роскомнадзор 23 марта заблокировал в России агрегатор News.Google по требованию прокуратуры. Власти считают, что сервис обеспечивал доступ к материалам, содержащим недостоверную общественно значимую информацию о ходе спецоперации в Украине.

Компания Google подтвердила Reuters, что у пользователей появились проблемы при попытке попасть на сайт сервиса. Они отметили, что это не связано с техническими проблемами со стороны компании. 

«Мы усердно работали над тем, чтобы информационные службы, такие как Новости, были доступны для людей в России, как можно дольше», — добавили в Google.

Отметим, что поисковик Google продолжает работать. Недоступен только новостной агрегатор.

Напомним, в понедельник, 21 марта, по требованию Генпрокуратуры компанию Meta* признали экстремистской. Сервисы Instagram* и Facebook* запретили в России.

*21.03.22 Тверской суд Москвы признал соцсети Facebook и Instagram, принадлежащие компании Meta, и ее саму экстремистскими организациями, запрещенными в РФ.

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