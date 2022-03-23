В Краснодаре откроют новый кинотеатр

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру

В краснодарском ТРЦ «Галерея» собираются открыть новый кинотеатр на месте «Киномакса»

Ранее Юга.ру писали, что 22 марта стало известно о закрытии кинотеатра сети «Киномакс» в ТРЦ «Галерея». Такая информация появилась в истории инстаграм-аккаунта (Instagram принадлежит американской компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) сети. Никаких заявлений по этому поводу не было.

Источник Юга.ру подтвердил, что кинотеатр в Краснодаре закрывается полностью.

23 марта в СМИ появилась информация, что закрытый кинотеатр сети «Киномакс» собираются реконструировать. Сайт РБК Краснодар сообщил, что руководство ТРЦ «Галерея Краснодар» ведет переговоры о заключении контракта с новым киноцентром. В кинотеатре собираются провести полную реконструкцию.

Там уточнили, что старый формат и оборудование кинотеатра перестали соответствовать времени. Сколько займет реконструкция, не сообщается.

Кино ТРЦ «Галерея Краснодар»

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