В Краснодаре откроют новый кинотеатр

В краснодарском ТРЦ «Галерея» собираются открыть новый кинотеатр на месте «Киномакса»

Источник Юга.ру подтвердил, что кинотеатр в Краснодаре закрывается полностью.

Ранее Юга.ру писали , что 22 марта стало известно о закрытии кинотеатра сети «Киномакс» в ТРЦ «Галерея». Такая информация появилась в истории инстаграм-аккаунта (Instagram принадлежит американской компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) сети. Никаких заявлений по этому поводу не было.

23 марта в СМИ появилась информация, что закрытый кинотеатр сети «Киномакс» собираются реконструировать. Сайт РБК Краснодар сообщил, что руководство ТРЦ «Галерея Краснодар» ведет переговоры о заключении контракта с новым киноцентром. В кинотеатре собираются провести полную реконструкцию.

Там уточнили, что старый формат и оборудование кинотеатра перестали соответствовать времени. Сколько займет реконструкция, не сообщается.