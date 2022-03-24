В Краснодаре состоится премьера спектакля «Мамочки»

В краснодарском Театре защитника Отечества 26 и 27 марта пройдут премьерные показы нового спектакля «Мамочки»

Постановку по одноименной пьесе драматурга, поэта и музыканта Владимира Зуева осуществила режиссер Сюзана Акопджанян. Текст основан на реальных историях солдатских матерей, которые ищут своих сыновей, пропавших во время боевых действий в период чеченской кампании.

«Мы пытаемся передать состояние «неутолимой жажды», всепоглощающей боли, и, в то же время, стремление вырваться из этой боли через перерождающую и жертвенную любовь», — рассказала режиссер Сюзана Акопджанян.

В спектакле заняты актеры Роман Штин, Екатерина Николаева, Данил Завьялов, Оксана Шевелева и другие. Начало показов в 17:00. Билеты в продаже.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 8-9 апреля пройдут гастроли Донецкого республиканского академического театра кукол. Зрителям покажут постановки «Таинственный гиппопотам» и «Дорога в Вифлеем».

А в театре драмы имени Максима Горького 26–28 апреля состоятся премьерные показы нового спектакля «Человечный человек» по пьесе финской писательницы Сиркку Пелтола.