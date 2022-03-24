В Краснодаре состоится премьера спектакля «Мамочки»

Краснодарский край

Распечатать

  • Кадр из спектакля «Мамочки» © Фото предоставлено Театром Защитника Отечества
    Кадр из спектакля «Мамочки» © Фото предоставлено Театром Защитника Отечества

В краснодарском Театре защитника Отечества 26 и 27 марта пройдут премьерные показы нового спектакля «Мамочки»

Постановку по одноименной пьесе драматурга, поэта и музыканта Владимира Зуева осуществила режиссер Сюзана Акопджанян. Текст основан на реальных историях солдатских матерей, которые ищут своих сыновей, пропавших во время боевых действий в период чеченской кампании.

«Мы пытаемся передать состояние «неутолимой жажды», всепоглощающей боли, и, в то же время, стремление вырваться из этой боли через перерождающую и жертвенную любовь», — рассказала режиссер Сюзана Акопджанян.

В спектакле заняты актеры Роман Штин, Екатерина Николаева, Данил Завьялов, Оксана Шевелева и другие. Начало показов в 17:00. Билеты в продаже.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 8-9 апреля пройдут гастроли Донецкого республиканского академического театра кукол. Зрителям покажут постановки «Таинственный гиппопотам» и «Дорога в Вифлеем».

А в театре драмы имени Максима Горького 26–28 апреля состоятся премьерные показы нового спектакля «Человечный человек» по пьесе финской писательницы Сиркку Пелтола.

Афиша Краснодара Краснодар Театры

Новости

Продюсер Александр Роднянский сообщил об отмене «Кинотавра» в 2022 году
В Краснодаре состоится премьера спектакля «Мамочки»
Власти Краснодара выделили 20 млн рублей на благоустройство Тропы здоровья на Затоне
В России ввели новый ГОСТ. Теперь «Краснодарский чай» должен быть краснодарским хотя бы наполовину
Улицу Красную в Краснодаре снова не будут делать пешеходной на выходные. Она была открыта для гуляний один уикенд
На Кубани прокуратура прекратила полномочия трех депутатов из-за сокрытия 21 млн рублей

Лента новостей

Сказать «прощай» всем мечтам
Сегодня, 14:36
Сказать «прощай» всем мечтам
Краснодарцы о том, как покинули Россию после 24 февраля 2022 года
«Мне не нравятся все эти трущобы»
Вчера, 16:06
«Мне не нравятся все эти трущобы»
Интервью с новым главным архитектором Краснодара
«Настоящей доброты станет больше. Потому что зла и так слишком много»
22 марта, 16:21
«Настоящей доброты станет больше. Потому что зла и так слишком много»
Интервью с Ниной Шилоносовой о будущем кубанских СМИ

Реклама на сайте