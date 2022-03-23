В Адыгее открылась детская школа искусств № 1

Глава республики ознакомился с результатами реконструкции, оснащением школы и возможностями интерактивного оборудования, побеседовал с педагогами и воспитанниками.

«При поддержке федерального центра сегодня в школах искусств созданы хорошие условия для приобщения детей к культуре. Важно эффективно использовать эту базу, работать над повышением уровня подготовки юных музыкантов, художников, танцоров. Они должны развиваться, добиваться успеха в выбранном деле. Пусть как можно больше ребят найдут себя в творчестве и в будущем смогут стать успешными артистами, прославлять нашу республику своими достижениями», — отметил Кумпилов.

По словам директора Ларисы Грачевой, в 2021 году школе исполнилось 85 лет.



По капремонту был реконструирован актовый зал на 440 мест. Он оснащен световым и звуковым оборудованием, светодиодным экраном, заменены кресла и «одежда» сцены. Кроме того, в этом году по национальному проекту «Культура» будут приобретены малый концертный рояль, оборудование и учебные пособия.

Сегодня в школе занимаются 660 детей. Свое мастерство они представили на праздничном концерте в честь открытия ДШИ № 1 после модернизации.

Как сообщали ранее Юга.ру, глава Адыгеи проверил ход строительства физкультурно-спортивного комплекса.