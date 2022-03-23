В Майкопе после капремонта открыли Пушкинский народный дом

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие в торжественной церемонии.



«Здание театра всегда было не только украшением Майкопа, но и одним из основных центров культурной и духовной жизни региона, объединяющим большое число талантливых людей», — отметил Кумпилов.



Он напомнил, что последний раз капремонт здесь проводился в 60-х годах прошлого века, но благодаря программе социально-экономического развития Адыгеи удалось преобразить Пушкинский народный дом.



Кумпилов также отметил, что в Пушкинском народном доме работают два государственных театра: национальный театр им. И.С. Цея и русский театр им. А.С. Пушкина. Несмотря на ремонт здания, их творческая деятельность не прекращалась, шли репетиции.



«Поэтому зрителей ждет сюрприз — премьеры спектаклей в обновленном Пушкинском народном доме. Надеюсь, их будет много. Любители театрального искусства соскучились по насыщенной культурной жизни после продолжительного периода пандемии. Важно также возобновлять акции «Театр детям», гастрольную деятельность, в том числе приезжать с премьерами в сельскую местность, проводить там мастер-классы. Тем более что для этого в республике есть необходимые условия», — заявил глава региона.



Как сообщали ранее Юга.ру, Мурат Кумпилов провел совещание по программе капремонта школ.