МТС включила 4G в в малонаселенном хуторе Кубани

МТС за последние три месяца обеспечила 4G-интернетом еще десять малых и отдаленных населенных пунктов Кубани. В отдельных поселках до прихода МТС не было доступа к скоростному мобильному интернету, а также были трудности с голосовой связью.



Новое точечное покрытие 4G МТС появилось в поселках Северского, Щербиновского, Выселковского, Успенского, Староминского, Красногвардейского, Туапсинского районов. Пользоваться скоростным интернетом и услугами на его основе теперь могут жители аулов Урупский, Джамбечий, хуторов Память Ленина, Греческий, поселков Восточный, Октябрьский, Красный, Первомайский, Дальний. Средняя численность жителей в этих населенных пунктах 300 человек.

«Чаще всего при установке объектов связи на таких территориях МТС откликается на просьбы местных жителей, которые на протяжении многих лет чувствуют себя отрезанными от внешнего мира из-за проблем с доступом к интернету. По нашему опыту, появление качественной связи в таких местах способствует развитию общественной и предпринимательской активности на местах, оживляет общий настрой местных жителей», — отметил директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый.

Как сообщали ранее Юга.ру, МТС автоматизирует сбор данных со счетчиков на Кубани.