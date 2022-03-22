СК «Неометрия» начала строительство гостиничного комплекса премиум-класса в Сочи

«Нескучный сад» находится в окружении лесного массива на Черноморском побережье. Рядом с комплексом расположены медучреждения, торговые центры, международный аэропорт Сочи.

Гостиничный комплекс « Нескучный сад », расположенный в Адлере, будет включать в себя два 10-этажных корпуса, 1,2 тыс. номеров, три бассейна, в том числе с морской водой, фитнес-центр, развлекательные, гастрономические и торговые площади, детские развивающие центры. Будут организованы зоны коворкинга и конференц-залы. Территория и инфраструктура комплекса, номерной фонд, класс обслуживания соответствуют всем стандартам отелей мирового уровня.

Окончание строительства запланировано на 2025 год. Гостиничный комплекс возводится в соответствии с законодательными нормами Краснодарского края и Сочи.

Проектное финансирование комплекса осуществляет банк ВТБ.

По данным аналитического департамента СК «Неометрия», в 2022 году будет расти востребованность курортной недвижимости. Инвестиции компании в проекты достигли 10 млрд рублей, общий бюджет — 50 млрд рублей.

«Российский рынок недвижимости в последнее несколько лет заметно изменился. Одна из оформившихся тенденций — коммерческие проекты в гостиничном секторе. Инвест-отели — это общемировой тренд, который проявился и в нашей стране. Инвестиции в курортную недвижимость — это не новый формат, а устоявшаяся мировая практика. К тому же такой подход дает частному инвестору выбор: он может жить в номере самостоятельно или получать доход от аренды. Номер в гостиничном комплексе может стать ценным активом — приобретая его, клиент получает уже готовый бизнес», — отметила гендиректор СК «Неометрия» Надежда Барачина.

Комплекс работ по благоустройству реализует партнер СК «Неометрия» — одна из ведущих ландшафтных компаний России Scape, в портфолио которой такие проекты как набережная Москвы-реки, масштабные столичные жилые комплексы, парковые зоны инновационного центра Сколково.



«Создавая территорию комплекса «Нескучный сад», мы обращались к лучшим мировым практикам, использовали опыт организации пространства ведущих отелей. В «Нескучном саду» уникальный природный рельеф дополнен современным ландшафтным дизайном, при этом максимально сохранены существующие зеленые насаждения. На территории комплекса создана единая среда, обеспечивающая комфортное пребывание на территории в любую погоду», — заявила главный архитектор Scape Евгения Ларкина.



Как сообщали ранее Юга.ру, СК «Неометрия» запустила продажу недвижимости в рассрочку.