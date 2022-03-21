В Краснодаре компания-перевозчик заплатила 1 млн рублей за попытку взятки

По требованию прокуратуры в Краснодаре на 1 млн рублей оштрафовали фирму, которая занималась перевозкой детей

Краснодарская прокуратура начала проверку компании, которая занималась перевозками детей по муниципальному контракту. Выяснилось, что представитель организации попытался дать взятку.

Установлено, что сотрудник организации предложил взятку представителю автодорожного надзора, чтобы избежать административного наказания за нарушение правил перевозки.

В отношении фирмы прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). Суд признал компанию виновной и назначил штраф в размере 1 млн рублей.

Как писали Юга.ру, летом в Краснодаре из-за нарушений правил перевозки в маршрутке взорвалась горючая смесь. Один мужчина серьезно пострадал, долгое время он находился в коме, а потом скончался.