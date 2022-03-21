В Кавказском заповеднике дали имя зубренку, которого год назад выловили из реки
Пользователи социальных сетей помогли Кавказскому заповеднику выбрать имя для спасенного зубренка
20 марта, в день Земли и весеннего равноденствия, Кавказский заповедник выбрал имя для нового обитателя-зубренка. Свои варианты предлагали пользователи соцсетей, они же проголосовали за имя Кавказ.
В апреле 2021 года детеныша спасли жители села Хамышки — они нашли зверя в реке Белой. Возможно, его принесло сильным течением. В заповеднике рассказали, что зубренку было около двух недель, он находился «на грани жизни и смерти».
Животное передали ветеринарному врачу заповедника, его семья год выхаживала маленького пациента. Зубренок слишком привык к людям, их вниманию, кормлению по часам, поэтому вернуть его в дикую природу нельзя. В начале марта подросшего зубра поместили в вольерный комплекс «Гузерипль» Кавказского заповедника. Обычно туда попадают травмированные звери и те, кто не способен выжить в естественных условиях. Соседкой Кавказа стала зубрица Муня, которую поместили в вольер в феврале.
Дикая природа:
Заповедник попросил своих читателей проголосовать за лучшее имя для краснокнижного подопечного: Кавказ, Ермыш, Бодо, Найдёныш — и предложить свои варианты. Пользователи Инстаграма и ВКонтакте выдвинули более 200 предложений, в голосовании поучаствовали 1,5 тыс. подписчиков.
Некоторые объясняли свои варианты:
- Усыня — по имени богатыря, управляющего водной стихией;
- Святогор и Добрыня — имена еще двух богатырей из русских народных сказок;
- Пшишь от слова «князь» по-черкесски;
- Гузерипль и Гузя по названию вольерного комплекса, приютившего зубренка;
- Белый по названию реки, где нашли зверя;
- Руссо в честь «родины России»;
- Мирон, Мир, Замир, Мирослав от слова «мир»;
- Христоша и Христофор в честь основателя Кавказского заповедника Христофора Георгиевича;
- Нептун по имени бога морей и потоков;
- Феникс — символ возрождения и выживания;
- Zет — вероятно, с отсылкой на знак поддержки спецоперации России в Украине.
Среди других имен звучали Зефир, Счастливчик, Котёнок, Арбуз, Алтын, Фишт, Крым, Донбасс, Зевс, Алоус, Камелот и другие.
«Активные и очень творческие пользователи социальных сетей предлагали весьма оригинальные имена, в том числе символичные в нынешних условиях, патриотичные, ассоциативные, связанные с географией и мифологией, словом, имена на любой вкус. Прийти при таком многообразии предложений к единому мнению руководство Кавказского заповедника не смогло», — прокомментировали в заповеднике.
В итоге зубренка назвали Кавказом, этот вариант понравился 30% респондентов. У имени есть история. В 1907 году егерь поймал зубренка на солонце между поляной Гузерипль и пастбищем Абаго, в верховьях Тишковой балки. Его назвали Кавказом. Позже зверь дал большое потомство — семерых телят, и стал единственным представителем кавказского подвида среди родоначальников современных зубров.
Увидеть зубров на природе можно здесь благодаря фотоловушкам Кавказского заповедника. А узнать, где в Краснодаре найти огромное граффити с изображением зубра — в подборке муралов от Юга.ру.