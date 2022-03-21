В Кавказском заповеднике дали имя зубренку, которого год назад выловили из реки

20 марта, в день Земли и весеннего равноденствия, Кавказский заповедник выбрал имя для нового обитателя-зубренка. Свои варианты предлагали пользователи соцсетей, они же проголосовали за имя Кавказ.

В апреле 2021 года детеныша спасли жители села Хамышки — они нашли зверя в реке Белой. Возможно, его принесло сильным течением. В заповеднике рассказали, что зубренку было около двух недель, он находился «на грани жизни и смерти».

Животное передали ветеринарному врачу заповедника, его семья год выхаживала маленького пациента. Зубренок слишком привык к людям, их вниманию, кормлению по часам, поэтому вернуть его в дикую природу нельзя. В начале марта подросшего зубра поместили в вольерный комплекс «Гузерипль» Кавказского заповедника. Обычно туда попадают травмированные звери и те, кто не способен выжить в естественных условиях. Соседкой Кавказа стала зубрица Муня, которую поместили в вольер в феврале.