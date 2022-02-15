МегаФон разработал тариф для детей

«При разработке тарифа мы проанализировали пользовательский опыт нескольких сот тысяч абонентов в возрасте до 12 лет и их родителей. Большинство детей получают первую сим-карту в 7–8 лет, причем в 40% случаев вместе со смартфоном уже используют мобильный интернет. Мы понимаем, что это важный сегмент абонентов, которым необходимо не только предложить особые условия, но и максимально защитить от угроз, существующих в сети», — отметил коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

В тариф «МегаФон Kids» включена опция, ограничивающая доступ к нежелательному для детей контенту. Сейчас под фильтр попадает около 10 тыс. сайтов, и их перечень обновляется ежедневно. Доступ к мобильному интернету ограничен с 23:00 до 6:00.



В тарифе МегаФон Kids голосовые вызовы в сети МегаФона бесплатны, также включен пакет из 100 минут на номера других операторов.

В стоимости тарифа 10 Гб ежемесячного трафика. Популярные мессенджеры, в том числе звонки в них, безлимитные и бесплатные даже при отрицательном балансе.

Пользователям тарифа доступен бесплатный детский контент в МегаФон ТВ — 14 детских телеканалов и библиотека из 450 фильмов, мультфильмов и сериалов. Просмотр контента не расходует трафик.

Родители могут контролировать мобильный счет ребенка, пополнять баланс и докупать дополнительные опции и пакеты. Для этого нужно создать семейную группу в мобильном приложении МегаФона в разделе «Моя семья».

«МегаФон Kids» можно подключить во всех салонах оператора или заказать сим-карту в интернет-магазине. На тариф можно перейти с любого другого с услугой бесплатного переноса номера.



Как сообщали ранее Юга.ру, 10 февраля МегаФон запустил VoLTE в международном роуминге.