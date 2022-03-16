Житель Краснодара получил 15 суток ареста за свастику на баннере с буквой Z у Вечного огня

Житель Краснодара нарисовал свастику на баннере у мемориала «Вечный огонь», чтобы выразить несогласие со «специальной военной операцией» в Украине

16 марта в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края сообщили, что в Ленинском районном суде Краснодара рассмотрели административное дело, которое возбудили против жителя города за свастику. По данным пресс-службы, он нарисовал символ на баннере с буквой Z, который стоял у Вечного огня на улице Северной в Краснодаре.

Против мужчины возбудил дело по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами».