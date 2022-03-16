Житель Краснодара получил 15 суток ареста за свастику на баннере с буквой Z у Вечного огня

Краснодарский край

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  • © Фото Михаила Ступина, Юга.ру
    © Фото Михаила Ступина, Юга.ру

Житель Краснодара нарисовал свастику на баннере у мемориала «Вечный огонь», чтобы выразить несогласие со «специальной военной операцией» в Украине

16 марта в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края сообщили, что в Ленинском районном суде Краснодара рассмотрели административное дело, которое возбудили против жителя города за свастику. По данным пресс-службы, он нарисовал символ на баннере с буквой Z, который стоял у Вечного огня на улице Северной в Краснодаре.

Против мужчины возбудил дело по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами».

Мужчина не отрицал, что нарисовал символ, но уточнил, что что не преследовал цель пропаганды фашизма. Таким образом он выразил несогласие с «военной операцией» в Украине. В итоге суд назначил ему 15 суток административного ареста. 

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре изуродовали машину с символом Z. На машине трижды нарисовали черной краской из баллончика запрещенный российским законодательством символ фашизма.

Краснодар Суд Украина

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