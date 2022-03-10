В Анапе задержали мужчину, стоявшего с плакатом на площади. В полиции сказали, что он пытался «дискредитировать Вооруженные силы РФ»

10 марта в полиции Анапы сообщили, что задержали на Театральной площади мужчину, который стоял в одиночном пикете с плакатом. Содержание плаката при этом не раскрывается

По данным ОМВД Анапы, 42-летний мужчина с плакатом вышел на одиночный пикет на Театральную площадь. Через некоторое время его задержали и доставили в полицейский участок. Против него составили протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности».

Отметим, что статья введена в КоАП РФ Федеральным законом от 4 марта 2022 года. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Статья предусматривает наказание за распространение недостоверной информации о действиях Вооруженных сил России. В случае административной ответственности максимальный штраф — 100 тыс. руб. При уголовной — санкции предусматривают до 15 лет колонии.

Также против мужчины составили протокол за неповиновение сотрудникам полиции по ч.1 ст. 19.3 КоАП РФ. По этой статье он получил пять суток ареста. Материалы по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ направлены в суд.

В релизе не раскрывается, что было написано на плакате, но уточняется, что «его содержание дискредитировало Вооруженные силы Российской Федерации».