В Сочинском нацпарке на свет появились два птенца черных лебедей

В начале марта в Сочинском национальном парке вылупились два птенца австралийских черных лебедей. Сотрудники парка называют это чудом, потому что обычно потомство этих птиц появляется в конце апреля или начале мая.

Птенцы появились на свет уже опушенные и зрячие. Первые несколько дней малыши провели на островке, а после родители вывели их в воду, чтобы обучать жизненно важным навыкам.