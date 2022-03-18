В Сочинском нацпарке на свет появились два птенца черных лебедей

Краснодарский край

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  • © Фото kuritafsheen77 с сайта freepik.com
    © Фото kuritafsheen77 с сайта freepik.com

В «Дендрарии» Сочи вылупились птенцы австралийских черных лебедей

В начале марта в Сочинском национальном парке вылупились два птенца австралийских черных лебедей. Сотрудники парка называют это чудом, потому что обычно потомство этих птиц появляется в конце апреля или начале мая.

Птенцы появились на свет уже опушенные и зрячие. Первые несколько дней малыши провели на островке, а после родители вывели их в воду, чтобы обучать жизненно важным навыкам.

Начальник паркового хозяйства Дмитрий Маслов сказал, что за птицами ведется постоянное наблюдение, чтобы создать максимально комфортные условия для лебедей-родителей и их птенцов.

Как писали Юга.ру, летом 2021 года в нацпарке Сочи появилось потомство леопардов. Девятилетняя Шива родила двух котят.

птицы Сочи

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