В следственном изоляторе Краснодара умер мужчина, застреливший двух приставов

Вартан Кочьян, который стрелял в судебных приставов в Сочи, умер в следственном изоляторе. Об этом рассказал его адвокат

Ранее Юга.ру писали, что 9 июня 2021 года в Сочи на улице Просвещения были убиты два судебных пристава, которые приехали туда для сноса незаконных построек. Их застрелили хозяин построек Вартан Кочьян. Он трижды выстрелил в приставов из ружья, на которое у него не было лицензии.

Убитыми оказались 30-летний Андроник Мативосян и 31‑летний Альберт Агозян. Мативосян получил выстрел в живот, а его коллега — в грудь. Постройки, которые они приехали сносить, были признаны незаконными после пожара в 2018 году, в огне погибли 11 человек.

Кочьяна задержали и возбудили против него уголовные дела по ст. 295 и ч.1 ст. 167 УК РФ (посягательство на жизнь судебных приставов-исполнителей, умышленное повреждение чужого имущества). Экспертиза признала мужчину вменяемым, а в декабре дело Кочьяна передали в суд.