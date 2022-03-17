В Краснодаре построят детский сад с компьютерными классами. И спорткомплексы

На улице Домбайской в Краснодаре проектируют детсад на 250 мест. Еще в том районе хотят построить спорткомплексы

Строительство детсада в Краснодаре на улице Домбайской, 10/4 предусмотрено генпланом города. Двухэтажное здание возведут на участке площадью 9 тыс. кв. метров. Сейчас новое учреждение проектирует местный застройщик.

На территории детсада будут игровая и спортивная зоны, в здании обустроят компьютерные классы, буфеты, кладовые, кабинеты для подготовке к школе, изостудию, кабинеты логопеда и психолога.

Мэр Краснодара Андрей Алексеенко отметил, что детсад и спортивные объекты необходимы в этом районе из-за высокой плотности населения. По его словам, «пустую» землю там нельзя оставлять.

Рядом с детсадом, на улице Домбайской, 8/1, планируют построить центр единоборств. Для проведения проектно-изыскательских работ уже заключили соглашение. На эти цели дополнительно выделят средства из краевого бюджета. Также в этом районе планируют объединить три участка под строительство физкультурно-оздоровительного комплекса.