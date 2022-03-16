В горах Сочи после снежной зимы подкармливают копытных животных

Краснодарский край

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  • Серны © Фото Wildmedia, freepik.com
    Серны © Фото Wildmedia, freepik.com

В горном лесу курорта «Роза Хутор» установили 11 кормушек и солонцов для оленей, кабанов, серн и косуль

Весной копытным животным, обитающим в горной долине рек Псоу и Мзымта, становится сложно добывать пищу — на склонах все еще плотно лежит снег. Поэтому на курорте «Роза Хутор» установили 11 специальных кормушек на высоте от 500 до 1900 метров над уровнем моря. Места для них определили совместно с сотрудниками Сочинского национального парка.

  • Серна © Изображение пресс-службы курорта «Роза Хутор»
    Серна © Изображение пресс-службы курорта «Роза Хутор»

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На территории курорта «Роза Хутор» живут олени, кабаны, серны, косули. За прошедшую зиму на их подкорм направили более 120 кг кукурузы и около 70 кг соли — она улучшает их пищеварение и метаболизм, полезна для смены и роста рогов у оленей, способствует увеличению молока в период лактации и работает как природный антисептик. Когда в горах растает снег, кормушки планируют организовать также и на южном склоне хребта Аибга.

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«Курорт расположен в границах Сочинского национального парка, наша основная задача — минимизировать воздействие на окружающую среду и сохранить уникальное биоразнообразие при рекреационном использовании этой территории. Здесь сложилась динамичная экосистема, в которой копытные занимают свое особое место. Мы стараемся содействовать сохранению и приумножению численности их популяции.

С помощью приборов видеофиксации было установлено, что на хребте Аибга обитает крупнейшая во всем парке популяция кавказских серн. А в рамках текущей фотофиксации я с уверенностью могу сказать, что сейчас в узколокальных местах, где уже частично нет снега, на уровне 600–800 метров над уровнем моря, проходит брачный период у волков». Мы внимательно изучаем диких животных и заботимся об их благополучии», — рассказывает руководитель экологической службы курорта Денис Рыльцев.

Животные Роза Хутор Сочи Экология

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