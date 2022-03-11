В Адыгее смягчили короновирусные ограничения

В Адыгее смягчили ограничения в связи со снижением заболеваемости коронавирусом

В Адыгее принято решение о смягчении ограничительных мер, введенных из-за пандемии COVID-19. Соответствующий указ подписал глава республики Мурат Кумпилов.

С 11 марта в Адыгее отменяются QR-коды при посещении кинотеатров, кафе, ресторанов, спортучреждений, объектов культуры, а также при заселении в гостиницы и базы отдыха.

При соблюдении санитарно-эпидемиологических норм смягчаются требования, связанные с проведением спортивных и культурно-массовых мероприятий, а также с организацией общепита, работой общественного транспорта. Отменяются ограничения на количество участников массовых мероприятий.

Отменяется норма по дистанционной работе, но действует самоизоляция для людей старше 60 лет, не прошедших вакцинацию. Также в республике сохраняется масочный режим, соцдистанция.



Как сообщали ранее Юга.ру, Мурат Кумпилов провел встречу с производителями сельхозпродукции.