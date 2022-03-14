Курорт «Роза Хутор» присоединится к программе туристического кешбэка

Забронировать отдых на курорте с возвратом 20% на карту «Мир» можно будет в период с 15 марта и до 1 мая.



По условиям программы можно вернуть 20% средств от стоимости (но не более 20 тыс. рублей), если оплатить поездку онлайн картой «Мир», зарегистрированной в программе лояльности. Количество операций по одной карте не ограничено, что позволяет получить кешбэк несколько раз. Продолжительность путешествия — не менее двух ночей, количество поездок на одного человека не ограничено.

«Мы всегда поддерживаем акции Ростуризма, у нас действует специально созданный сайт. Для продвижения программы используются все каналы коммуникации, в том числе имейл-маркетинг, соцсети, интернет-реклама. Гости курорта активно пользуются кешбэком — около 30% бронирований осуществляются по акции во время ее действия. Мы получаем позитивные отзывы, деньги возвращаются точно в срок, в течение пяти дней», — отметил директор по маркетингу и электронным продажам курорта «Роза Хутор» Дмитрий Барашков.