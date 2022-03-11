«Вальс инструкторов» курорта «Роза Хутор» набрал миллион просмотров

Краснодарский край

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  • © Изображение пресс-службы «Роза Хутор»
    © Изображение пресс-службы «Роза Хутор»

Более миллиона пользователей социальных сетей посмотрели «Вальс инструкторов» курорта «Роза Хутор»

В ролике, посвященному Дню всех влюбленных, инструкторы горного комплекса спускаются по трассе на лыжах и сноубордах, кружась в парном танце.

«Кружение по склону в одиночку — это традиционное упражнение, которое выполняют инструкторы «Роза Хутор» во время тренировок. В День всех влюбленных, 14 февраля, мы хотели поздравить всех наших гостей с добрым праздником каким-то необычным образом. Тогда-то и пришла идея попробовать «станцевать» вальс на склоне, причем в паре. Сделать это непросто, так как необходимо синхронизировать все движения и с партнером, и с музыкой», — отметил директор департамента маркетинга и электронной коммерции «Роза Хутор» Дмитрий Барашков.

Подготовка у профессионалов заняла полчаса, а съемки видеоролика прошли с первого дубля.

«В ролике задействовано две пары инструкторов, они танцуют вальс, спускаясь по склону на лыжах и сноубордах. Это Оксана Крикун, Иулиан Шаповалов, Алексей Акилбаев, Анна Живлёхина. Организатором и режиссером-постановщиком номера выступил инструктор-методист Артем Астапенко. Если честно, мы не ожидали, что ролик станет таким популярным. У него даже появились последователи. Повторить такой вальс пробуют и инструкторы других комплексов, и просто любители катания. Но чаще всего такие попытки заканчиваются веселыми падениями. Тем не менее мы рады, что в очередной раз смогли привлечь внимание к теме активного и здорового образа жизни, что у кого-то появилось желание стать на лыжи и сноуборд, а у кого‑то — повысить свое мастерство», — заявил Дмитрий Барашков.

Серию необычных роликов от «Роза Хутор» продолжили поздравления с Днем защитника Отечества, в котором ратраки для подготовки горнолыжных трасс выстроились в цифру 23. А к Международному женскому дню сотрудники курорта изобразили на склоне большую восьмерку. Организаторы также готовят сюрпризы к закрытию зимнего сезона (22 апреля) и старту спортивного фестиваля Rosa Run. Увидеть все ролики можно в социальных сетях курорта «Роза Хутор».

Как сообщали ранее Юга.ру, организаторы фестивалей на «Роза Хутор» сообщили о переносе мероприятий.

Горнолыжный спорт Курорты и туризм Роза Хутор Социальные сети Сочи Танцы

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