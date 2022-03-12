В Крыму открыли центр помощи пострадавшим от домашнего насилия

Крым

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Крыму открылся центр юридической помощи жертвам домашнего насилия

9 марта в республике Крым открыли правовой центр «Не молчи!» для пострадавших от домашнего насилия. Юга.ру узнали, как в него обратиться и на какую помощь можно рассчитывать.

Центр основали Александра Иванова и один из ее адвокатов Дмитрий Лесовой. Девушка подверглась насилию со стороны бывшего мужа и уже несколько лет отстаивает свои права в судах.

«С Дмитрием Лесовым мы работаем уже больше двух лет. Часто мы с ним обсуждали подобные дела и понимали, что в Крыму этой темой никто из юристов не занимается, а многим даже приходится рассказывать, что вот такое [домашнее насилие] существует», — подчеркнула Иванова.

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В команду также входит адвокат Алексей Чирков. При необходимости центр будет привлекать доверенных защитников, чтобы помочь всем обратившимся. 

Центр «Не молчи!» — не благотворительная организация, а сообщество специалистов-единомышленников, которые хотят помочь пострадавшим. Спонсоров у инициативы нет. Работать команда собирается по минимальным расценкам адвокатской палаты Крыма, а некоторые дела брать pro bono — бесплатно. Также центр налаживает сотрудничество с другими правозащитными проектами.

Чтобы обратиться к юристам, нужно позвонить Александре 8-911-027-17-17, Дмитрию 8-978-824-87-47 или написать на почту centr.ne.molchi@gmail.com. После этого с пострадавшей* заключат соглашение об оказании юридической помощи, для этого понадобится только паспорт. Встречи с юристами проходят в офисе центра в Симферополе. В трудных ситуациях адвокаты могут приехать в другое место — например, если женщина не может далеко отъехать от дома.

*Мы говорим о жертвах-женщинах, потому что они гораздо чаще страдают от домашнего насилия: по официальным данным, в 2019 году около 75% пострадавших оказались женщинами, в случаях супружеского насилия — 91%. По оценкам ВОЗ, 27% женщин хоть раз в жизни сталкивались с физическим и/или сексуализированным насилием со стороны партнера. Тем не менее, центр «Не молчи!» собирается помогать и мужчинам. 

Команда центра проконсультирует потерпевшую, поможет запросить необходимые документы, составить заявления, будет сопровождать в судах и правоохранительных органах до законного завершения процесса. 

Кроме адресной помощи жертвам домашнего насилия, юристы также готовят информативные посты, чтобы повышать правовую грамотность общества. В первом из таких постов они рассказали, что поможет пострадавшим добиться правосудия в будущем.

«Каждый месяц волнительно и страшно»:

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Открытие центра «Не молчи!» приурочили к празднованию 8 марта. Но после начала «военной операции» России в Украине команда сомневалась, стоит ли сейчас запускать проект.   

«Нынешняя ситуация немножко пошатнула и нас. Но мы решили не замораживать нашу идею. Насилия меньше не стало. Я думаю, что та ситуация, в которой все мы находимся, к сожалению, только поспособствует насилию. И те женщины, которые и так были запуганы, теперь запуганы еще больше, потому что к страху прибавился шок и непонимание — что будет дальше?», — поделилась Иванова.

Александра напомнила, что в прошлый серьезный кризис — пандемию коронавируса — резко выросло число обращений по поводу домашнего насилия. Как писали Юга.ру, несколько правозащитных организаций и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщили о всплеске случаев семейного насилия во время изоляции.

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