В Крыму открыли центр помощи пострадавшим от домашнего насилия

В Крыму открылся центр юридической помощи жертвам домашнего насилия

9 марта в республике Крым открыли правовой центр «Не молчи!» для пострадавших от домашнего насилия. Юга.ру узнали, как в него обратиться и на какую помощь можно рассчитывать. Центр основали Александра Иванова и один из ее адвокатов Дмитрий Лесовой. Девушка подверглась насилию со стороны бывшего мужа и уже несколько лет отстаивает свои права в судах. «С Дмитрием Лесовым мы работаем уже больше двух лет. Часто мы с ним обсуждали подобные дела и понимали, что в Крыму этой темой никто из юристов не занимается, а многим даже приходится рассказывать, что вот такое [домашнее насилие] существует», — подчеркнула Иванова.

В команду также входит адвокат Алексей Чирков. При необходимости центр будет привлекать доверенных защитников, чтобы помочь всем обратившимся. Центр «Не молчи!» — не благотворительная организация, а сообщество специалистов-единомышленников, которые хотят помочь пострадавшим. Спонсоров у инициативы нет. Работать команда собирается по минимальным расценкам адвокатской палаты Крыма, а некоторые дела брать pro bono — бесплатно. Также центр налаживает сотрудничество с другими правозащитными проектами. Чтобы обратиться к юристам, нужно позвонить Александре 8-911-027-17-17, Дмитрию 8-978-824-87-47 или написать на почту centr.ne.molchi@gmail.com. После этого с пострадавшей* заключат соглашение об оказании юридической помощи, для этого понадобится только паспорт. Встречи с юристами проходят в офисе центра в Симферополе. В трудных ситуациях адвокаты могут приехать в другое место — например, если женщина не может далеко отъехать от дома. *Мы говорим о жертвах-женщинах, потому что они гораздо чаще страдают от домашнего насилия: по официальным данным, в 2019 году около 75% пострадавших оказались женщинами, в случаях супружеского насилия — 91%. По оценкам ВОЗ, 27% женщин хоть раз в жизни сталкивались с физическим и/или сексуализированным насилием со стороны партнера. Тем не менее, центр «Не молчи!» собирается помогать и мужчинам. Команда центра проконсультирует потерпевшую, поможет запросить необходимые документы, составить заявления, будет сопровождать в судах и правоохранительных органах до законного завершения процесса. Кроме адресной помощи жертвам домашнего насилия, юристы также готовят информативные посты, чтобы повышать правовую грамотность общества. В первом из таких постов они рассказали, что поможет пострадавшим добиться правосудия в будущем.

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