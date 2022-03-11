Мурат Кумпилов провел встречу с производителями сельхозпродукции

Главная тема встречи — развитие АПК в регионе и повышение продовольственной безопасности.

«Мы крайне заинтересованы в том, чтобы предприятия отрасли стабильно работали и обеспечивали жителей республики качественной и доступной сельхозпродукцией», — отметил Кумпилов.

Он заявил, что в Адыгее уже действует ряд мер господдержки.

«Продолжим помогать с получением льготных кредитов, выдавать субсидии и гранты для начинающих фермеров и тех, кто хочет расширить свое дело, будем и дальше стимулировать развитие кооперации», — отметил глава Адыгеи.



Как сообщали ранее Юга.ру, власти Адыгеи увеличат долю малого и среднего бизнеса.