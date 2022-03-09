Организаторы фестивалей на «Роза Хутор» сообщили о переносе мероприятий

Карнавал BoogelWoogel должен был пройти на «Роза Хутор» с 23 по 27 марта. Организатор «Энгиро» официально уведомил курорт о переносе мероприятия на следующий год. Приобретенные ранее туры и билеты на вечеринки можно вернуть, подробности по возврату размещены на сайте.

Организаторы New Star Camp также перенесли событие на неопределенный срок. Он должен был состояться на «Роза Хутор» с 1 по 10 апреля. Как говорится в заявлении организационного комитета фестиваля, тем, кто планировал участвовать, необходимо до 15 марта заполнить спецформу на сайте. При сохранении поездки будут возвращены средства за браслет участника фестиваля, а оставшаяся часть тура (проживание в отеле и скипассы) останутся у гостя. Если путешествие будет отменено — средства за тур вернутся в полном объеме даже при невозвратном тарифе. Правила возврата туров можно найти на сайте.