Организаторы фестивалей на «Роза Хутор» сообщили о переносе мероприятий
Организаторы фестивалей BoogelWoogel и New Star Camp на курорте «Роза Хутор» перенесли мероприятия
Карнавал BoogelWoogel должен был пройти на «Роза Хутор» с 23 по 27 марта. Организатор «Энгиро» официально уведомил курорт о переносе мероприятия на следующий год. Приобретенные ранее туры и билеты на вечеринки можно вернуть, подробности по возврату размещены на сайте.
Организаторы New Star Camp также перенесли событие на неопределенный срок. Он должен был состояться на «Роза Хутор» с 1 по 10 апреля. Как говорится в заявлении организационного комитета фестиваля, тем, кто планировал участвовать, необходимо до 15 марта заполнить спецформу на сайте. При сохранении поездки будут возвращены средства за браслет участника фестиваля, а оставшаяся часть тура (проживание в отеле и скипассы) останутся у гостя. Если путешествие будет отменено — средства за тур вернутся в полном объеме даже при невозвратном тарифе. Правила возврата туров можно найти на сайте.
«Роза Хутор» готов предложить всем участникам фестивалей специальные условия.
«В этом сезоне у нас очень снежная зима, поэтому в конце марта и начале апреля ожидаются отличные условия для отдыха и катания, когда еще много снега и светит яркое весеннее солнце. Думаю, что для всех наших гостей, сохранивших туры на курорт, приятным дополнением к поездке будут бесплатные ски-пасс/прогулочный билет (для участников BoogelWoogel) или бесплатный билет на самый популярный аттракцион — родельбан — плюс скидки на еще 14 развлечений курорта (для участников New Star Camp)», — отметил директор по маркетингу и электронной коммерции курорта «Роза Хутор» Дмитрий Барашков.
Как сообщали ранее Юга.ру, «Роза Хутор» предлагает бронировать отдых через сайты курорта и отелей.