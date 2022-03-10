Власти Адыгеи увеличат долю малого и среднего бизнеса

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов заявил об увеличении малого и среднего бизнеса в экономике

Мурат Кумпилов поставил задачу перед членами кабинета министров и главами муниципалитетов — оперативно запустить все изменения федерального законодательства, заранее закупать материалы, необходимые для строительства и ремонта объектов.

Он также отметил, что важно обеспечить доступность товаров для населения. В первую очередь — продуктов питания и лекарств.

«Для снижения цен будем мониторить соблюдение минимальных торговых надбавок в магазинах и аптеках, на постоянной основе проводить ярмарки выходного дня», — заявил Кумпилов.



Как сообщали ранее Юга.ру, в Адыгее построили второй комплекс автодороги в обход Майкопа.