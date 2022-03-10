Власти Адыгеи увеличат долю малого и среднего бизнеса

Адыгея

Распечатать

  • © Фото Алексея Гусева
    © Фото Алексея Гусева

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов заявил об увеличении малого и среднего бизнеса в экономике

Мурат Кумпилов поставил задачу перед членами кабинета министров и главами муниципалитетов — оперативно запустить все изменения федерального законодательства, заранее закупать материалы, необходимые для строительства и ремонта объектов.

Он также отметил, что важно обеспечить доступность товаров для населения. В первую очередь — продуктов питания и лекарств.

«Для снижения цен будем мониторить соблюдение минимальных торговых надбавок в магазинах и аптеках, на постоянной основе проводить ярмарки выходного дня», — заявил Кумпилов.

Как сообщали ранее Юга.ру, в Адыгее построили второй комплекс автодороги в обход Майкопа.

Малый и средний бизнес Мурат Кумпилов поддержка малого бизнеса

Новости

«Роскомсвобода» призвала иностранные компании не отрезать Россию от интернета
Мэр Краснодара пообещал, что в Центральном округе города построят три школы и четыре детских сада
Роскомнадзор заблокировал СМИ «Голос Кубани»
Под Новороссийском КамАЗ столкнулся с 11 легковушками. Есть погибший
В кинотеатрах Краснодара перестанут показывать «Касабланку», а «Криминальное чтиво» вообще не выйдет в повторный прокат
В Краснодаре оштрафовали двух участниц пацифистской акции 27 февраля

Лента новостей

«Шутка должна вызывать смех, а не страх»
8 марта, 07:00
«Шутка должна вызывать смех, а не страх»
Краснодарские комикессы о том, почему юмор может примирить с любой несправедливостью
Краснодарцам дарят комплименты за заказы в «Пятёрочке»
Сегодня, 15:55
Краснодарцам дарят комплименты за заказы в «Пятёрочке»
Власти объяснили, как будут начисляться новые пособия на детей от 8 до 16 лет
Вчера, 19:18
Власти объяснили, как будут начисляться новые пособия на детей от 8 до 16 лет

Реклама на сайте