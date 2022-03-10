Квартиры от СК «Неометрия» можно приобрести по сниженной процентной ставке от 0,1%

Предложение действует для участников программ «Семейная ипотека», «Господдержка 2020», «Базовая» от СберБанка.

Для получения минимальной ставки по кредиту первоначальный взнос должен составлять не менее 20% от общей стоимости квартиры. В программе участвуют жилые комплексы: «Южане» (3 и 4 очереди), «Айвазовский», «Отражение», «Облака 2», «Малина». Ипотека предоставляется на срок от 1 года до 30 лет. Ставка кредита определяется в зависимости от базовой ипотечной программы клиента. Срок действия ставки и расчет по ипотеке производится индивидуально со специалистом СК «Неометрия».

В программе «Семейная ипотека» могут принять участие семьи, в которых воспитывается ребенок, рожденный после 1 января 2018 года, либо ребенок с ограниченными возможностями. Максимальная сумма кредита может составить до 6 млн рублей. Подходят квартиры как в сданных, так и в строящихся домах, продавцом при этом должен быть застройщик.

Льготная ипотека по программе «Господдержка 2020» доступна всем совершеннолетним гражданам РФ при максимальной сумме кредита в 3 млн рублей.



Получить консультацию по программам субсидированной ипотеки можно по телефону +7 (861) 203-51-97, а также оставив заявку на сайте.



Как сообщали ранее Юга.ру, СК «Неометрия» запустила продажу недвижимости в рассрочку.