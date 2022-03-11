ВТБ запустил программы поддержки для населения и предприятий Кубани

ВТБ возобновил работу по программе по 106-ФЗ. Физлицам и организациям будет предоставляться помощь, а также реструктуризация действующих кредитов.

До 30 сентября 2022 года программа будет доступна розничным клиентам, чей доход за месяц до обращения уменьшился на 30%. Некоторые платежи переносятся на срок до шести месяцев. Подача документов осуществляется через контакт-центр банка. По закону кредитные каникулы запускаются в течение пяти дней.

Отсрочка по платежу распространяется на все виды кредитования населения. Каникулы по потребительскому кредиту или по автокредиту без залога предоставляются на долг в размере 250 тыс. рублей, по автокредитам — до 600 тыс. рублей, по кредитным картам — до 100 тыс. рублей. Сумма жилищного кредита для южных регионов не должна превышать 2 млн рублей.

Заемщики, не попадающие под условия кредитных каникул по 106-ФЗ, могут обратиться за услугой по программам ВТБ.

Кредиты наличными, автокредитование и кредитные карточки можно отсрочить на месяц каждые полгода. Важно помнить, что по потребительским займам и автокредитам до окончания его срока должно оставаться не менее 3 месяцев. По ипотеке можно получить трехмесячные каникулы от ВТБ один раз в течение срока действия кредита. Условия распространяются только на кредиты без просроченных задолженностей. Сумма — не выше 20 млн рублей. Кроме того, ипотечным заемщикам доступна программа по 353-ФЗ.

Заявку на получение оборотных или инвестиционных средств, а также на рефинансирование таких кредитов могут подать предприятия практически всех отраслей СМБ. Максимальная сумма финансирования составляет 1 млрд рублей. Ставка для среднего бизнеса − до 13,5% годовых, для малых предприятий — до 15% годовых. По оборотным кредитам банк предоставляет помощь до одного года, по инвестиционным —до трех лет.

Корпоративные клиенты ВТБ могут рефинансировать «Кредит на восстановление бизнеса» и экспресс-займы «Бизнес-реструктуризация». Услуга поможет погасить задолженность по основному долгу, а также по процентам и комиссиям на срок до десяти лет. Ставка определяется индивидуально в зависимости от текущих условий по договору.

Как сообщали ранее Юга.ру, ВТБ повысил ставки по рублевым вкладам до 21%, а в валюте — до 8%.