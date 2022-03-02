ВТБ повысил ставки по рублевым вкладам до 21%, а в валюте — до 8%

Максимальные ставки по накопительным счетам и рублевым вкладам — 21% годовых, по депозитам в долларах — 8%, в евро — 7%. Изменения вступили в силу 2 марта.

Средства на депозите находятся полгода без снятия и пополнения при его открытии в ВТБ Онлайн, интернет-банке, устройствах самообслуживания и в офисах.

ВТБ также повысил ставки по валютным сбережениям. Доходность по краткосрочному вкладу в долларах на три месяца — 8% годовых, в евро — 7% годовых. Это позволит получить выгоду от валютных накоплений.



Повысилась до 21% и базовая ставка по накопительному счету «Сейф». С его помощью можно управлять сбережениями и получать доходность на уровне ставок по депозитам. Проценты начисляются на минимальный остаток средств и выплачиваются ежемесячно. С запуском «Сейфа» в декабре 2021 года клиенты ВТБ открыли 400 тысяч счетов. После повышения ставки 28 февраля — 130 тысяч. Для тех, кто уже воспользовался «Сейфом», ставка повышается автоматически.