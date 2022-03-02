Ростовская АЭС на 35% увеличила выработку электроэнергии

Партнерский Ростовская область, Вся Россия

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  • © Фото с сайта rosenergoatom.ru
    © Фото с сайта rosenergoatom.ru

В феврале 2022 года энергоблоки Ростовской АЭС выработали на 35% больше электроэнергии, чем в феврале прошлого года

Федеральной антимонопольной службой России на 2022 год для Ростовской АЭС утвержден план по выработке электроэнергии в объеме 32,62 млрд кВт.ч. С начала года атомной станцией выработано уже 6 млрд 93 млн 381 тыс. кВт.ч электроэнергии, что на 833 млн больше планового задания. За февраль — 2 млрд 888 млн 506 тыс. кВт.ч.

Дополнительная выработка предотвратила попадание в атмосферу 420 тыс. тонн углекислого газа.

В настоящее время четыре энергоблока Ростовской атомной станции работают в штатном режиме по диспетчерскому графику нагрузки. Нарушений пределов и условий безопасности нет. Радиационный фон не превышает естественных фоновых значений.

Информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других атомных объектов представлена на сайте.

Как сообщали ранее Юга.ру, Ростовская АЭС увеличила выработку электроэнергии в январе на 2,6%.

Ростов-на-Дону Энергетика

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