Ростовская АЭС на 35% увеличила выработку электроэнергии

В феврале 2022 года энергоблоки Ростовской АЭС выработали на 35% больше электроэнергии, чем в феврале прошлого года

Федеральной антимонопольной службой России на 2022 год для Ростовской АЭС утвержден план по выработке электроэнергии в объеме 32,62 млрд кВт.ч. С начала года атомной станцией выработано уже 6 млрд 93 млн 381 тыс. кВт.ч электроэнергии, что на 833 млн больше планового задания. За февраль — 2 млрд 888 млн 506 тыс. кВт.ч.

Дополнительная выработка предотвратила попадание в атмосферу 420 тыс. тонн углекислого газа.

В настоящее время четыре энергоблока Ростовской атомной станции работают в штатном режиме по диспетчерскому графику нагрузки. Нарушений пределов и условий безопасности нет. Радиационный фон не превышает естественных фоновых значений.

Информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других атомных объектов представлена на сайте.



Как сообщали ранее Юга.ру, Ростовская АЭС увеличила выработку электроэнергии в январе на 2,6%.



