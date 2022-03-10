Российские производители в области ПО объединились под новым брендом «Базис»

Совместное предприятие «Облачная платформа», в которое входят эти компании, представило единый спектр ИТ-решений под брендом «Базис» на конференции издания TAdviser «Импортозамещение 2022: реальный опыт».

Объединение трех производителей усилит позиции каждого из ИТ-продуктов «Базис». Платформа PaaS и инфраструктура IaaS как услуги нового бренда смогут удовлетворить потребности корпоративного и государственного секторов в облачных услугах и виртуализации.

Сегодня продуктовая линейка «Базис» включает:

платформу виртуализации для построения облачной инфраструктуры;

решение для организации инфраструктуры виртуальных рабочих столов;

динамическую ИТ-инфраструктуру для автоматизации DevOps и CI/CD;

программный комплекс по защите персональных данных и конфиденциальной информации в виртуальной инфраструктуре;

аппаратный гипервизор.

«Три лидирующих игрока в области виртуализации и решений для облачной ИТ-инфраструктуры объединились под брендом «Базис», чтобы значительно усилить свои позиции на рынке и предложить заказчикам основу для построения ИТ-ландшафта на предприятиях любого масштаба. У продуктовых команд «Базиса» большой опыт в сфере разработки системного ПО как для бизнеса, так и для государства. Мы рассчитываем за два года стать лидером в данной области в сегменте государственных организаций и получить значительную долю (до 40%) в корпоративном секторе. В этом нам помогут наши партнеры: системные интеграторы и облачные провайдеры», — отметил вице-президент по ИТ, эксплуатации и инфраструктуре «Ростелекома», гендиректор «Облачной платформы» Давид Мартиросов.



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