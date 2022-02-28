«Ростелеком» в 2021 году охватил оптикой 177 тысяч домохозяйств на юге

«Мы постоянно стремимся повышать качество нашего сервиса и услуг, а с приходом пандемии это стало для нас основной миссией. Помимо прямой работы с абонентами, его росту также значительно способствует модернизация инфраструктуры и технологий. Только в прошлом году наши технические специалисты смогли перевести 20% абонентов из числа подключенных по медному кабелю на оптику. В трех регионах — Краснодарском, Ставропольском крае и Астраханской области — мы стали предоставлять скорость от 500 Мбит/с, и клиенты уже оценили новый уровень сервиса», — отметила директор по работе с массовым сегментом региона «Юг» ПАО «Ростелеком» Анна Роднова.



Многоквартирные дома в южных регионах могут подключиться к интернету от «Ростелекома». Из-за пандемии техспециалисты компании ускорили строительство оптической инфраструктуры.



«Еще до пандемии, понимая, что достаточно большое количество малых населенных пунктов и значительная доля частного сектора в малых и крупных населенных пунктах остаются без качественного интернет-доступа, мы определили для себя этот вектор развития приоритетным. Благодаря строительству оптической инфраструктуры в сельской местности мы создаем основу для предоставления возможности нашим гражданам дистанционно решать самые различные насущные задачи, учиться, работать и проводить досуг в онлайн-формате. Таким образом, мы обеспечиваем выравнивание цифровых возможностей в городе и селе», — заявил вице-президент «Ростелекома» на Юге Сергей Мордасов.

Сельским жителям «Ростелеком» предлагает экосистемные цифровые решения. Например, «Видеонаблюдение» обеспечивает безопасность дома или прилегающей территории. «Умный дом» управляет цифровыми устройствами, защищает от протечек воды или проникновения злоумышленников. Мультимедийная платформа Wink предлагает сотни ТВ-каналов, 60 тыс. фильмов и сериалов, аудиокниги «ЛитРес» и образовательные лекции для школьников «Ростелеком Лицей».

Получить более подробную информацию и оставить заявку на подключение услуг можно по телефону +7 (800) 100-08-00 и на сайте компании.



Как сообщали ранее Юга.ру, «Ростелеком» вошел в топ-10 «Рейтинга работодателей России».