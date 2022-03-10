Глава Адыгеи поздравил жителей с Днем Конституции республики

В своем поздравлении он отметил, что Конституция, принятая 10 марта 1995 года, послужила основой для формирования политической, экономической и правовой систем Адыгеи как равноправного субъекта РФ.



«За прошедшие годы основной закон, в полной мере доказав свою эффективность и историческую состоятельность, отразил стремление многонационального народа Адыгеи жить в мире и согласии, в интересах устойчивого развития республики и всей нашей великой страны», — отметил Кумпилов.

Глава республики выразил уверенность, что следование конституционным принципам будет служить процветанию республики.



Как сообщали ранее Юга.ру, глава Адыгеи принял участие в заседании Верховного суда республики.