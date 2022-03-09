Глава Адыгеи принял участие в заседании Верховного суда республики

В своем выступлении глава республики поблагодарил судей за работу в условиях пандемии и отметил положительные итоги работы судейского корпуса в 2021 году.

«Вы продолжаете обеспечивать качественное и своевременное рассмотрение дел, притом что ежегодно растет количество обращений в суды. Конечно, с ростом обращений увеличивается и нагрузка на судей, в том числе мировых судей. Именно на них пришелся основной объем рассмотренных дел в прошлом году — свыше 80%. Со своей стороны руководство республики продолжит делать все необходимое, чтобы улучшить условия работы мировых судей», — отметил Мурат Кумпилов.