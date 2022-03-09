Глава Адыгеи принял участие в заседании Верховного суда республики
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие в расширенном заседании президиума Верховного суда республики
В своем выступлении глава республики поблагодарил судей за работу в условиях пандемии и отметил положительные итоги работы судейского корпуса в 2021 году.
«Вы продолжаете обеспечивать качественное и своевременное рассмотрение дел, притом что ежегодно растет количество обращений в суды. Конечно, с ростом обращений увеличивается и нагрузка на судей, в том числе мировых судей. Именно на них пришелся основной объем рассмотренных дел в прошлом году — свыше 80%. Со своей стороны руководство республики продолжит делать все необходимое, чтобы улучшить условия работы мировых судей», — отметил Мурат Кумпилов.
Он обозначил важность открытого правосудия в регионе, внедрения новых технологий и цифровых сервисов. Максимальная объективность также должна сохраняться при вынесении решений в сфере ЖКХ, защите жилищных прав граждан, трудовых споров, защите прав и законных интересов социально уязвимых граждан (детей, пенсионеров, малоимущих семей).
«Эффективно работающая судебная система — одно из условий устойчивого развития экономики и социальной сферы. Мы всегда сохраняли единый подход в вопросах развития региона, укрепления общественно-политической и социальной стабильности в Адыгее. Такое положение должно сохраняться», — заявил Кумпилов.
В завершение глава Адыгеи отметил, что в этом году судебная система республики, как и Верховный суд РФ, отмечает свое столетие.
Как сообщали ранее Юга.ру, на совещании в ситуационном центре главы Адыгеи обсудили аварийный жилфонд.