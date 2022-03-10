Глава Лабинского района сообщил о гибели в Украине кубанского военного спустя полторы недели

Краснодарский край

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  • © Скриншот с сайта www.instagram.com/zaburaev_official
    © Скриншот с сайта www.instagram.com/zaburaev_official

9 марта глава Лабинского района Владимир Зубарев сообщил о гибели военнослужащего из Краснодарского края. Он погиб 28 февраля во время «спецоперации» в Украине

Владимир Зубарев опубликовал пост в своем аккаунте в инстаграм, в котором выразил соболезнования родственникам ефрейтора Евгения Герасимова. Он служил гранатометчиком подразделения, которое входит в состав общевойсковой армии Южного военного округа.

Уточняется, что молодой человек погиб 28 февраля, информация об этом появилась спустя полторы недели.

Ранее Юга.ру писали, что 8 и 9 марта стало известно еще о трех погибших в Украине военных из Краснодарского края — это майор Андрей Бурлаков и сержант Владимир Орешко из Анапы и лейтенант Николай Белый из Щербиновского района.

Лабинский район смерть Украина

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Глава Лабинского района сообщил о гибели в Украине кубанского военного спустя полторы недели

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